Comienzan este viernes las primeras actuaciones en la SE-31 en Sevilla por parte del Gobierno tras el temporal

Embalsamiento de la carretera de acceso a la localidad sevillana del Palmar de Troya provocado por la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha señalado que este viernes 20 de febrero, comenzarán en la SE-31 las primeras actuaciones de una "campaña intensiva de reparación de los daños en los firmes provocados por la sucesión de temporales de los últimos meses".

Estos trabajos forman parte del plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Transportes para restituir la normalidad en la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, durante los episodios de temporales, los equipos de conservación han realizado "una labor constante de atención a incidencias, mantenimiento de la vialidad y actuación preventiva, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios".

Finalizada esta fase de respuesta inmediata, se inicia ahora una intervención en profundidad para "recuperar los firmes deteriorados y reforzar la capacidad de servicio de las infraestructuras".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que "la prioridad absoluta ha sido mantener la circulación en condiciones de seguridad durante las semanas más complicadas del temporal. Ahora damos el siguiente paso: reparar los daños de manera estructural y con criterios de planificación y eficacia".

El Gobierno ha defendido que está llevando a cabo "un esfuerzo sin precedentes en materia de conservación de carreteras. Solo en 2025, la inversión en esta área ha alcanzado 1.910,6 millones de euros, una cifra que prácticamente duplica los 918,9 millones de euros ejecutados en 2018".

La sucesión de temporales y borrascas registrada en los últimos meses ha obligado "además a realizar una estimación preliminar de daños que asciende a cerca de 225 millones de euros, necesarios para restaurar firmes deteriorados, recuperar sistemas de drenaje, estabilizar taludes y restituir elementos esenciales de la red de carreteras".

De forma paralela, el Ministerio está desarrollando un Plan Especial para la Mejora de los Firmes de la Red de Carreteras del Estado, dotado con 1.629 millones de euros, que permitirá implementar intervenciones de renovación profunda y modernización en centenares de kilómetros de la red.

"La reparación que comienza mañana en la SE-31 es solo el primer paso de una campaña más amplia que continuará en otros puntos de Sevilla en los próximos días. Nuestro objetivo es claro: garantizar unas infraestructuras seguras, modernas y preparadas para resistir futuras inclemencias", ha concluido Toscano.