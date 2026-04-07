La compañía alemana Gauthier Dance trae 'Elements' al Maestranza en su primera visita a Sevilla

Un monento de la obra puesta en escena por la compañía alemana de danza - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge por primera vez a la reconocida compañía Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart, que llega a Sevilla este domingo, 12 abril, con 'Elements', una de las propuestas coreográficas más destacadas del panorama internacional reciente.

Estrenada en 2024, esta producción se ha consolidado rápidamente como una de las grandes citas de la danza contemporánea, y su presentación en el Maestranza supone una ocasión excepcional para el público sevillano, que podrá disfrutar por primera vez del trabajo de una de las compañías más dinámicas e influyentes de Europa, como señala el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Concebido por su director artístico, Eric Gauthier --figura clave de la escena dancística actual--, 'Elements' articula un programa compuesto por cuatro piezas originales inspiradas en los elementos esenciales de la naturaleza: tierra, fuego, agua y aire.

Para ello, Gauthier ha reunido a destacados coreógrafos internacionales que aportan lenguajes y sensibilidades muy diversos: Mauro Bigonzetti, con una visión profundamente arraigada a la tierra; Sharon Eyal, que propone un hipnótico y vibrante fuego; Andonis Foniadakis, que transforma el agua en un flujo orgánico de gran virtuosismo; y Louise Lecavalier, que encarna el aire con su inconfundible estilo enérgico y rompedor.

Fundada en 2007, Gauthier Dance se ha consolidado en tiempo récord como una referencia dentro de la danza europea, destacando por la versatilidad de sus intérpretes y por un repertorio que combina excelencia técnica, innovación y una fuerte conexión con el público.

Bajo la dirección de Eric Gauthier --bailarín, coreógrafo y músico--, la compañía ha experimentado un ascenso meteórico, convirtiéndose en una marca internacional y en plataforma de colaboración con algunos de los creadores más relevantes de la actualidad.

La llegada de Gauthier Dance al Teatro de la Maestranza no solo supone el estreno de 'Elements' en Sevilla, sino también la oportunidad única de descubrir en directo la energía y el sello distintivo de una compañía imprescindible en la danza contemporánea.

Las entradas, con precios entre 20 y 55 euros, están disponibles en las taquillas del teatro y a través de su página web.