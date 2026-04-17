Condenados a hasta 15 años de cárcel tres varones por la violación grupal a una menor en Écija (Sevilla)

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de trece años y seis meses de prisión a dos acusados, y de quince años a un tercero, por la agresión sexual cometida contra una menor en Écija (Sevilla) en abril de 2024.

Según la sentencia, consultada por Europa Press y facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), deberán, además, indemnizar a la víctima con una cuantía de 80.000 euros.

El abogado de la acusación particular ejercida por la familia, el letrado Alejandro Álvarez, ha mostrado su "respeto" y "satisfacción" a la resolución judicial, mientras que los parientes han asegurado que el fallo "supone un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija".