Un conductor da positivo en drogas tras chocar contra el vallado del carril bici en Sevilla

Accidente contra el vallado del carril bici en la avenida María Auxiliadora en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo de 41 años ha dado positivo en las pruebas de droga este jueves tras chocar con el vallado que protege el carril bici en la avenida María Auxiliadora de Sevilla.

Según ha indicado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, el siniestro hay tenido en la confluencia de la avenida con la calle Muñoz Torrero.

El suceso no ha dejado personas heridas. Agentes de la Policía Local están investigando el siniestro e instruyendo las diligencias oportunas.