La Copa del Mundo de Remo arranca en Sevilla con más de 800 participantes de 37 países

Celebración de la Copa del Remo en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este miércoles han comenzado los entrenamientos oficiales de la Copa del Mundo de Remo, que reúne en Sevilla a más de 800 participantes, entre ellos 499 deportistas, representando a 37 países de Europa, América, Asia y Oceanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, un total de 215 tripulaciones se han inscrito finalmente a esta primera prueba de la Copa del Mundo. En cuanto a la repercusión en la ciudad, la organización estima un mínimo de 3.500 pernoctaciones.

La Copa del Mundo contará con un despliegue para la cobertura mediática y la producción de la señal de televisión contará con 12 cámaras y dos drones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha detallado que la Copa "contribuye a a potenciar la marca Sevilla y posicionar a nuestra ciudad en el lugar que debe estar por las características, recursos y solvencia demostrada a la hora de organizar grandes eventos"