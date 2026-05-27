La Copa del Mundo de Remo arranca en Sevilla con más de 800 participantes de 37 países

Celebración de la Copa del Remo en Sevilla
Celebración de la Copa del Remo en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 18:55
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SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que este miércoles han comenzado los entrenamientos oficiales de la Copa del Mundo de Remo, que reúne en Sevilla a más de 800 participantes, entre ellos 499 deportistas, representando a 37 países de Europa, América, Asia y Oceanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, un total de 215 tripulaciones se han inscrito finalmente a esta primera prueba de la Copa del Mundo. En cuanto a la repercusión en la ciudad, la organización estima un mínimo de 3.500 pernoctaciones.

La Copa del Mundo contará con un despliegue para la cobertura mediática y la producción de la señal de televisión contará con 12 cámaras y dos drones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha detallado que la Copa "contribuye a a potenciar la marca Sevilla y posicionar a nuestra ciudad en el lugar que debe estar por las características, recursos y solvencia demostrada a la hora de organizar grandes eventos"

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