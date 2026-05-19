La coreógrafa Rafaela Carrasco homenajea en el Maestranza de Sevilla a las cigarreras que inspiraron el mito de Carmen

Archivo - Un fragmento del espectáculo como imagen de recurso. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco regresa a Sevilla con su último espectáculo: 'Humo', una obra que presenta la vida cotidiana de nueve cigarreras a través de distintas piezas coreográficas, donde el baile y el cante "desmontan estereotipos femeninos y reflejan realidades diversas".

Con dirección y coreografía de Rafaela Carrasco y dramaturgia de Álvaro Tato, 'Humo' propone una reflexión profunda sobre la condición femenina, sus transformaciones a lo largo de los siglos y la vigencia de figuras como Carmen, "que, lejos del mito, encarnan aún hoy la complejidad de ser mujer".

Figura imprescindible del flamenco actual, Rafaela Carrasco fundó su compañía en 2002, desarrollando desde entonces una sólida trayectoria artística reconocida por la crítica y el público. Discípula de Matilde Coral y Mario Maya, es una de las grandes conocedoras de la danza española y el flamenco contemporáneo. En 2023 fue galardonada con el Premio Nacional de Danza.

Por su parte, Álvaro Tato, escritor, actor y dramaturgo, ha visto representados sus textos en más de una veintena de países. Colaborador habitual de Rafaela Carrasco, compagina su labor creativa con la docencia de dramaturgia y verso en distintos centros educativos.

Las entradas, con precios entre 17 euros (Paraíso) y 45s euro (Patio), pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de la web del propio Teatro.

Además, el espectáculo será grabado por ARTE para su retransmisión el próximo 10 de junio a través de Arte.tv, la plataforma europea de contenidos culturales en streaming. Desde sus primeras emisiones en 1992, el canal ARTE tiene como objetivo acercar la cultura, la información y las artes a la ciudadanía europea.

En esa línea, Arte.tv lleva más de diez años ofreciendo gratuitamente un amplio catálogo de documentales, series, reportajes, películas y espectáculos en español --además de francés, alemán, italiano, polaco, inglés y rumano-- accesibles desde ordenador, aplicación móvil y smart TV. Esta misma cadena colaboró el año pasado con el Teatro en la grabación del espectáculo de danza 'Origen. La semilla de los tiempos' del Ballet Flamenco de Andalucía y la Accademia del Piacere.