Crecimiento "sostenido y progresivo" del Guadalquivir en Sevilla a la espera de que pronto alcance su "punta de caudal"

El subdelegado del Gobierno, junto al Puente de la Señorita, que une Sevilla con Camas. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional y el alcalde de Camas, se han desplazado en la tarde de este sábado al Puente de la Señorita, que une esta localidad con la capital, para conocer in situ la situación en la que se encuentra el río Guadalquivir.

"Como hemos venido anunciando en días precedentes, a lo largo de lo que queda de jornada y el domingo, es previsible que el río alcance su punta de caudal en nuestra provincia", ha asegurado Toscano en declaraciones a los medios.

Por ello, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y también de los propios municipios afectados, se está haciendo "una monitorización y un seguimiento constante, por si hubiera que tomar algún tipo de decisión vinculada a ese crecimiento del caudal".

"Un crecimiento que, en principio, se prevé que sea sostenido y progresivo hasta estabilizarse, y esa estabilización se sostendrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender", ha añadido al respecto, al tiempo que ha recordado que en la provincia se encuentran alrededor de unas 180 personas desalojadas, muchas de ellas en Écija y El Palmar de Troya, donde personal del operativo provincial del Infoca está realizando "tareas de achique de agua".

En Lora del Río, son 40 los vecinos que fueron desalojados de sus viviendas de forma voluntaria este viernes, en concreto, de la zona del Calerín, y siguen sin regresar a ellas, debido a que el arroyo Churre se encuentra a un nivel muy alto, justo a la altura de los muros de las casas. En Tocina, han sido también unas 40 personas las desalojadas, pero en este caso se trata de residentes de una centro de mayores, aunque se trata de una medida preventiva, tras las persistentes lluvias que se vienen registrando en las últimas horas en la provincia.

"Fruto del viento que a lo largo de la jornada ha soplado y también de la lluvia, nos traslada la empresa suministradora de luz, que hay alrededor de unos 2.100 usuarios en la provincia, que en estos momentos se encuentran sin suministro o afectados por bajadas de tensión", ha señalado el subdelegado.

PREOCUPACIÓN EN LORA DEL RÍO

El municipio sevillano de Lora del Río está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad.

En cuanto al tanque de tormentas, el alcalde, Antonio Enamorado, ha asegurado que "se está desaguando a un ritmo de 3.000 metros cúbicos por hora mediante varias bombas de gran caudal y otras de menor capacidad, situándose actualmente en una cota de 31,25". "Debemos tener en cuenta que si se alcanza la cota 32, comenzaría a entrar agua en las zonas más bajas de la localidad, por lo que es fundamental acelerar el ritmo de achique para evitar llegar a ese nivel".

El regidor loreño ha señalado que están monitorizando de forma constante la evolución tanto del río como del arroyo Churre, así como el volumen de agua que entra en el tanque de tormentas. "Si detectamos que entra más agua de la que sale y que comienza a acceder a la red de saneamiento, tendríamos que activar la Fase 2 del Plan Territorial de Emergencias de Lora del Río, lo que conllevaría la intervención de otras administraciones y de la Unidad Militar de Emergencias".

En la capital se ha cortado el tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido avenida de las Ciencias por acumulación agua. Además, la bancada de la Cartuja ha quedado anegada y el Ayuntamiento ha ordenado la suspensión de la actividad este sábado del Circo de Sol por riesgo de inundación de la zona en la que se halla la carpa.

En este sentido, se ha incrementado la vigilancia en aquellos lugares con probabilidad de inundaciones por parte de Policía Local y Protección Civil y se han refordado los servicios municipales.

UN TOTAL DE 35 CARRETERAS CORTADAS

La Diputación, en su último balance actualizado, ha informado del corte de 22 carreteras de la red provincial, de un total de 35 vías afectadas en Sevilla: la carretera 149 (entre la SE-6101 y Peñaflor), la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), indefinidamente debido a daños importantes, la carretera 7201 (de La Puebla de Cazalla a Lantejuela), la SE-7203 (en la la travesía de la Puebla de Cazalla), la vía 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce) y la 453 (de Pruna a la A-363), "también indefinidamente por daños importantes".

Asimismo, ha cortes en la circulación en las carreteras SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón), SE-3102, (de Sevilla capital a San José de la Rinconada) y en la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el río Corbones. Permanece cerrada al tráfico la vía 225, (que sale de Marchena hacia la A4), así como la 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), la 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena), esta última "preventivamente por causa de alerta de viento".

Además, están cortadas las carreteras SE-5204 (continuación de la 5203 hasta Arahal), SE-5206 (de El Coronil a Morón), SE-4400 (de Aznalcóllar a la provincia de Huelva) y la SE-6300 (que es una vía que va desde la N-IV a Lebrija). Hay también un corte provisional de la carretera SE-5208 (de las Cabezas a estación de ferrocarril) por caída de árbol.

Los efectos del temporal de han dejado notar sobre la carretera SE-5209 (que va de las Cabezas a la N IV), que está cortada al tráfico rodado, al igual que la SE-6201 (de Las Cabezas a la provincia de Cádiz), la SE-3410 (de la N-630 a Gerena) y la carretera SE-3409 (de la SE-3410 a Salteras).

Hay una serie de vías que, si bien no están cortadas, tienen señalización de precaución: la carretera SE-3405 (de Olivares a Gerena), la vía 146 (que conecta la SE-6101 con la SE-6102 en La Puebla de los Infantes), que queda señalizada por riesgos de desprendimiento.

Entre las intervenciones realizadas por los bomberos de la provincia, destacan las que tenían que ver con saneamientos, caídas de objetos e inundaciones en la vía pública.

NIVELES DE LOS RÍOS Y EMBALSES

Los ríos siguen subiendo de caudal, "pero de momento no a los niveles de estos días atras, exceptuando el Guadalquivir, que lo hace poco a poco por Lora". En esta localidad, el río ha alcanzado una cota de 34,37 metros sobre el nivel del mar, al paso por Lora, y lleva un caudal de 3.109 m3/seg.

En nivel rojo se halla el río Corbones, que afecta a Carmona y La Puebla de Cazalla; el Guadaíra, en Alcalá y Arahal; el Guadiamar en Sanlúcar la Mayor; Rivera de Huelva en Guillena; Rivera de Huesna en Villanueva del Río y Minas; el arroyo Siete Arroyos, en Villaverde del Río, y el Guadalquivir en Cantillana, Alcalá del Río, Lora y Sevilla, así como el Genil, cuyo nivel de agua preocupa en Écija (estación Judío)

En cuanto a los embalses, solo el Agrio, Peñaflor y Torres del Águila están en nivel rojo.