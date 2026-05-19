Archivo - Imagen de la salida del Simpecado de la Hermandad de Sevilla desde la Colegial del Salvador, en la Romería del Rocío del pasado año. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hermandades rocieras de Sevilla capital inician este miércoles su peregrinación a la aldea almonteña. Se trata de las corporaciones filiales de Triana, Sevilla-El Salvador, Macarena y El Cerro del Águila, mientras que el jueves será la hermandad de Sevilla Sur quien emprenda el camino hacia la ermita de la Virgen del Rocío.

Las cuatro filiales originarán cortes en los primeros tramos de sus salidas que coinciden con hora punta matinal, tan pronto acaben las respectivas misas de romeros. No obstante, todo el discurrir de las hermandades por la ciudad se lleva a cabo en unas dos o tres horas, por lo que el tiempo de tránsito, y, por tanto, el corte al tráfico, será rara vez superior a los diez minutos.

La más madrugadora será la Hermandad de la Macarena, que comienza su camino hacia la aldea almonteña desde su Parroquia de San Gil, donde celebrará la misa de romeros a las 7,00 horas. El tinerario por el centro de Sevilla le llevará a la Basílica de la Macarena, Alameda de Hércules, Basílica del Gran Poder, con la carreta del Simpecado a las puertas del templo: una estampa habitual para saludar a la hermandad del Viernes Santo; se despedirá de la ciudad desde el Puente de la Expiración y la Basílica del Cachorro.

Un año más, bajo el Simpecado, irá en la Carreta de la Virgen el llamado 'Cajón de las Promesas'. En él irán depositadas las medallas de aquellos hermanos que por cualquier circunstancia no pueden peregrinar con la hermandad, "haciéndolas llegar a las plantas de la Blanca Paloma".

La corporación rociera de Triana iniciará su peregrinación desde la Parroquia de San Jacinto, una vez finalizada la misa, fijada para las 7,00 horas. Antes, partirán desde su capilla de la calle Evangelista en dirección al citado templo, con el Simpecado portado a mano. Tras la eucaristía, alcanzarán tanto la Parroquia de La O como la Basílica del Cachorro para despedirse de los hermanos de ambas cofradías del Viernes Santo.

La Hermandad del Rocío de Sevilla celebrará la misa de romeros en la antigua Colegial del Salvador. Finalizada la eucaristía, los peregrinos discurrirán por la Plaza de San Francisco, Ayuntamiento, Hernando Colón, Catedral, Plaza del Triunfo y Puente San Telmo. Como es tradicional, saldrá de la ciudad por Blas Infante; lo hará en torno a las 11,15 horas.

Por su parte, la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila comenzará su peregrinación a la aldea de la Blanca Paloma minutos después de las 9,00 horas desde la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, sede canónica de la corporación de gloria, y por la Ronda del Tamarguillo discurrirá hacia el Puente de las Delicias. Antes, tomarán por Ramón y Cajal, Alcalde Juan Fernández, Felipe II, Plaza de América, Comandancia Naval --con rezo del Ángelus a las 11,45 horas--, y avenida de la Raza.

El jueves será el turno para la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur, que iniciará su camino desde la Parroquia San Juan de Ávila, en la calle Nuestra Señora de las Mercedes, en torno a las 8,50 horas, tras la celebración de la misa de romeros. Llegará al Puente de las Delicias, por Felipe II, Valparaíso, Colombia, avenida de la Guardia Civil, avenida de la Palmera, avenida de Moliní y avenida de la Raza.

HERMANDADES DE LA PROVINCIA EN CAMINO

Desde este martes ya está en camino la filial Castrense, con sede en el Acuartelamiento de Tablada; en concreto, en la Parroquia de Nuestra Señora de Loreto, en el interior de la base aérea, así como una veintena de hermandades de la provincia. Es el caso de Albaida del Aljarafe; Utrera; La Algaba; Salteras; Isla Mayor; Tomares; Las Cabezas de San Juan; Coria del Río; Olivares; Almensilla; San Juan de Aznalfarache y Mairena del Alcor.

Desde el sábado están en camino las hermandades de Écija y Osuna; Carmona, El Viso, Tocina y Marchena (esta última como agregada) se sumaron el domingo, y este lunes lo hacían Morón, Lebrija y Montequinto, junto a la agregada de El Cuervo.