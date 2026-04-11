El Cuponazo de la ONCE reparte más de 6,3 millones en el polígono La Isla de Dos Hermanas

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado su mayor fortuna en Dos Hermanas (Sevilla), donde se han repartido 6.360.000 euros - ONCE

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado su mayor fortuna en Dos Hermanas (Sevilla), donde se han repartido 6.360.000 euros, con la serie agraciada con seis millones de euros y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno que vendió Francisco Meléndez.

Según una nota de la ONCE, Meléndez, vendedor de la organización desde 2013, vende habitualmente en la barriada de Vistazul, aunque cree haber vendido nueve cupones premiados en una empresa de materiales de hierro del polígono La Isla y otro cupón a una vecina de la barriada de Las Portadas de la localidad nazarena que juega siempre la terminación del 8, sin saber todavía quién se ha llevado la serie agraciada con los seis millones de euros.

"Yo también llevaba otro 8 pero no era ese, pero me alegro más que si me hubiera tocado a mí", ha manifestado, apuntando que le quedan cinco años para jubilarse.

A su juicio, el trato con las personas es lo más gratificante de su trabajo como vendedor: "Hay gente de todas las clases y me gusta tratar con ellos, mucha gente que busca compañía, y yo me considero ya el cuponero del barrio, me gratifica mucho la gente".

Por otra parte, el sorteo del 10 de abril ha dejado otro premio de 400.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz), con diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, y otros 360.000 euros (otros nueve cupones a las cinco cifras) a las puertas de las Urgencias del Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, por lo que en total ha repartido más de 7,1 millones de euros en premios mayores entre las tres provincias andaluzas.

Este Cuponazo ha repartido en total nueve millones de euros en premios mayores entre cinco comunidades autónomas, además de Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.