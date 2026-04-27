Declarado un incendio en Almadén de la Plata (Sevilla) que moviliza a dos grupos de bomberos forestales

Un incendio declarado en Almadén de la Plata (Sevilla) - PLAN INFOCA
SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un incendio ha sido declarado en la tarde de este lunes, 27 de abril, en Almadén de la Plata (Sevilla), concretamente en el paraje Hacienda Cantalapiedra.
Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 15,30 horas.
De esta forma, han sido activados un helicóptero conocido como 'superpuma', dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, además de un vehículo tipo autobomba. Los equipos se encuentran actuando para sofocar el episodio.