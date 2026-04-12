El Defensor del Pueblo andaluz retoma en Sevilla su jornada sobre una década de mediación administrativa

Cartel de las Jornadas por el X Aniversario de mediación del Defensor del Pueblo andaluz. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz (dPA) celebra este miércoles 15 de abril, en Sevilla la jornada Mediación dPA: 10 años de participación, diálogo y acuerdos, un encuentro con el que la Institución quiere hacer balance de una década de experiencia en mediación administrativa y abrir una reflexión sobre los nuevos desafíos de esta herramienta, entre ellos el impulso de la mediación intrajudicial.

Según ha explicado la institución en una nota, la jornada, que fue aplazada en enero con motivo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), se retoma ahora como un espacio de encuentro, análisis y propuesta en torno a una forma de intervención que ha marcado un cambio de paradigma en la gestión de conflictos entre ciudadanía y administraciones.

Desde la puesta en marcha de este servicio en 2016, el dPA ha tramitado más de 1.700 expedientes de mediación, una trayectoria que expresa la consolidación de una metodología basada en la voluntariedad, la escucha, el diálogo y la búsqueda compartida de soluciones. El propio balance de estos diez años refleja, además, la intensidad de esta labor: prácticamente un conflicto gestionado por mediación cada 48 horas.

La jornada servirá precisamente para poner en valor ese trabajo acumulado y para reivindicar la mediación como una herramienta eficaz para mejorar la relación entre la ciudadanía y los poderes públicos, reducir los efectos del silencio administrativo, prevenir la escalada del conflicto y favorecer acuerdos desde la participación directa de las partes.

El modelo impulsado por el Defensor del Pueblo andaluz ha permitido abrir un espacio distinto al de la respuesta unilateral de la Administración, incorporando un enfoque "más transversal, más participativo y más orientado a la cultura de paz", según ha detallado la institución.

El programa se desarrollará en la Fundación Cajasol, en Sevilla, y contará en la apertura con la participación de Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu; el presidente del TSJ, Lorenzo del Río, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. El programa incluye la ponencia Mediación: por qué un modelo de intervención propio, a cargo de la asesora del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, Marina Otero.

A continuación, se celebrará la mesa redonda Experiencias de participación en procesos de mediación del dPA, moderada por la asesora técnica de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del dPA, María José Ruiz, con la participación de la asesora jurídica de colectivo de ciudadanía, Pilar López; el alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Raúl Castilla; el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos; la jefa del Servicio de Asistencia Técnica y Urbanismo en la Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias de la Diputación de Granada, Nuria Sampedro, y el asesor del área de Cultura de Paz, Justicia y Mediación del dPA, José Antonio Cebrián.

La segunda mesa redonda se centrará en Retos y desafíos para la mediación administrativa, moderada por Marina Otero, con la intervención del director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón; el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Luis Miguel Blanco, y el consejero asesor del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Eduardo Candau.