Denunciado por desobediencia un fiscal del Santo Entierro de Sevilla, que señala "una actitud policial desproporcionada"

Santo Entierro entrando en la Catedral de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF de la Policía Local de Sevilla ha señalado este domingo que el pasado Sábado Santo fue denunciado por desobediencia el fiscal de paso de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión por "desobedecer las órdenes de los agentes".

En un comunicado remitido por el sindicato, han defendido la actuación policial, a la que han calificado de "no desproporcionada", tras pedir al fiscal de paso de la corporación que "habilitara un hueco entre el paso del Duelo y la formación militar que transcurre tras el paso" para que el público "pudiese cruzar la avenida de la Constitución":

"Afortunadamente el 99% de los diputados de tramo y responsables de las hermandades atienden las peticiones de los policías locales para que cuando lleguen a los cruces habilitados paren la cofradía y de esta manera, pueda fluir el público de un lado a otro de la Carrera Oficial, pero desgraciadamente nos encontramos con situaciones como las vividas el Sábado donde no se atienden nuestras órdenes", ha señalado CSIF.

El sindicato ha asegurado que las grabaciones del recinto "ratifican" la actuación policial y "dejan claramente en evidencia lo manifestado por el Fiscal del paso, así como testigos que corroboran que la actuación policial no fue desproporcionada y que el responsable de la Hermandad desobedeció las órdenes de los agentes".

"La Policía Local realiza su trabajo de forma ejemplar intentando no cortar nunca ningún tramo de nazarenos, pero las Hermandades tienen que entender que los cruces sirven de vías de evacuación y que no pueden quedar cortados si hay parones como los sufridos el pasado Sábado Santo", ha reseñado la entidad.

Ante esta situación, CSIF ha pedido a la hermandad del Santo Entierro "que se retracte" y destituya al fiscal de paso "ya que les ha mentido". Asimismo, ha pedido al alcalde de Sevilla que "salga en defensa de la actuación policial y respalde el trabajo de los policías locales que se han visto envueltos en esta polémica".

"UNA ACTITUD POLICIAL DESPROPORCIONADA"

Anteriormente, la hermandad del Santo Entierro publicó este domingo en sus redes sociales un comunicado en el que ha calificado la actitud policial como "desproporcionada" hacia el fiscal de paso.

La corporación ha indicado que esta persona "fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos".

La hermandad ha señalado que los accesos y paso de la Carrera Oficial "fueron regulados, y en ocasiones, restringidos" debido a la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas en el cortejo, "con el fin de garantizar la integridad de dichas autoridades".

"Estas decisiones, que pueden ocasionar comprensibles molestias al público, son en todo caso ajenas a esta Hermandad, que no interviene ni dispone los dispositivos de seguridad establecidos, siendo meramente colaboradora con las fuerzas de orden público, como es norma en todas las corporaciones de la ciudad", ha afirmado.

A esta situación, la corporación ha añadido que durante su transcurso por la Carrera Oficial se "vio gravemente condicionado por un retraso acumulado totalmente ajeno a nuestra organización". Una situación que "provocó un bloqueo prolongado en la Avenida de la Constitución".

"Esta Real Hermandad, mantiene desde tiempo inmemorial una vinculación ejemplar con las instituciones del Estado y la ciudad, no puede tolerar la falta de respeto hacia sus oficiales y hermanos. Si bien lamentamos las molestias que el público pudo sufrir por el bloqueo de los pasos, estas se debieron a una conjunción de factores externos y decisiones policiales en los que esta Hermandad no tuvo capacidad de obrar e instamos a los órganos de seguridad a comunicar y divulgar esta especial circunstancia en los cruces para que el público las conozca previamente evitando así las molestias que ocasiona", ha señalado.