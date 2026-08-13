Desalojos preventivos "puerta a puerta" de guardas en fincas de Aznalcóllar y El Castillo por el incendio

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (C) y el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano (d) conversan con un militar de la UME en el PMA del incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en coordinación con la dirección de la emergencia, Protección Civil y los ayuntamientos de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas (Sevilla), realizarán hasta la tarde de este jueves desalojos preventivos "puerta a puerta" en fincas diseminadas situadas en la franja próxima a la Vereda del Camello y a la carretera, ante la evolución del incendio forestal declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en Niebla (Huelva).

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla en un audio remitido a los medios, la medida ha sido adoptada por motivos preventivos para salvaguardar la integridad de las personas que aún permanecen en viviendas aisladas, fincas, zonas de guarda y algunas segundas residencias con poca población, y "no afecta a núcleos poblacionales".

De esta manera, el operativo consistirá en recorrer las distintas parcelas para comprobar "qué personas permanecen todavía en la zona" y proceder a su alejamiento preventivo. La Guardia Civil contará para ello con la colaboración de los alcaldes y de los servicios de Protección Civil.

Por el momento no se ha ofrecido una cifra concreta de personas afectadas, ya que se determinará durante el propio dispositivo. Se trata, según ha precisado el subdelegado, de un volumen "muy pequeño" de personas, vinculadas principalmente a determinadas fincas y labores de vigilancia en el término de Aznalcóllar y, en menor medida, en El Castillo de las Guardas.

EVOLUCIÓN DEL INCENDIO

La decisión se enmarca en la evolución del incendio, cuyas zonas más activas se concentran actualmente en los sectores este y norte-noroeste, con avance hacia la provincia de Sevilla.

Mientras se desarrolla este operativo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continuará trabajando principalmente en los flancos norte y este, a la vez que la Guardia Civil mantendrá reforzada su presencia en las zonas desalojadas mediante patrullas y rondas permanentes.

En paralelo, la evolución del incendio ha permitido plantear el posible retorno de algunos vecinos de las pedanías desalojadas en los primeros días, especialmente en el flanco oeste, donde la situación presenta una evolución más favorable.