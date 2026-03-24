Detenido el dueño de una finca de Alcalá (Sevilla) tras intervenir 12 kilos de cogollos de su plantación indoor

'Operación Horóscopo' De La Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre encargado del cultivo y custodia de una plantación de marihuana tipo indoor ubicada en el interior de una finca en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Asimismo, se ha llevado a cabo la intervención de más de doce kilos de cogollos preparados para su venta, además de varias armas de fuego.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación se inició tras recibir diversas informaciones relacionadas con cortes en el suministro eléctrico en la zona. Así, se detectó una posible conexión ilegal a la red.

Posteriormente, se identificó el inmueble investigado, así como a la persona encargada de la plantación. Asimismo, se llevó a cabo la intervención de más de doce kilos de marihuana "ya seca, en forma de cogollos listos para su distribución". Además, han sido localizadas varias armas de fuego y diversa munición.

Esta operación, denominada como 'Operación Horóscopo', ha culminado con la detención de un varón como presunto responsable de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.