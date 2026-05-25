Detenido con ocho kilos de cogollos de marihuana y metanfetamina en una operación contra el menudeo en Pilas (Sevilla)

Los agentes proceden al registro domiciliario del investigado por menudeo de drogas en Pilas. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Pilas (Sevilla), ha detenido a una persona como presunto autora de un delito contra la salud pública en el marco de la denominada operación 'Matarase', en la que han sido intervenidos más de ocho kilos de cogollos de marihuana y metanfemina.

Los agentes identificaron a un vecino de la localidad y constataron que el inmueble era utilizado por esta persona como punto de producción y almacenamiento de las sustancias estupefacientes. Tras el registro domiciliario, se localizó en su interior una plantación 'indoor' de marihuana, por lo que fue detenido el propietario, informa en un comunicado.

En dicha intervención se incautaron ocho kilos de cogollos de cannabis sativa-L, parte de los cuales se encontraban dispuestos en dosis individuales para su venta, así como 384 gramos de anfetamina en roca y diverso material destinado al cultivo y procesamiento de la droga.

Paralelamente, se localizaron en el interior de una caja fuerte dos piedras preciosas: una esmeralda y un rubí, cada una de ellas con un valor superior a los 3.000 euros, presuntamente procedentes de algún hecho delictivo anterior, al no precisar el detenido el origen de las mismas.

La investigación finalizaró con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona en calidad de detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como un delito de defraudación eléctrica.