Detenidos 12 miembros de varios clanes familiares dedicados al cultivo de marihuana en Sevilla

Operación contra varios clanes familiares dedicados al cultivo de marihuana en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Sevilla han detenido a un total de 12 personas pertenecientes a distintos clanes familiares, que se dedicaban al cultivo de marihuana, utilizando para la ejecución del delito enganches ilegales del suministro eléctrico.

En el marco de la operación 'Blessed', los agentes han llevado a cabo una amplia labor investigadora en la que se pudo comprobar como todos los inmuebles pertenecientes a un mismo bloque, en el que a la postre se realizarían los correspondientes registros, se suministraban de forma ilegal la energía eléctrica para mantener los cultivos de marihuana.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, las pesquisas llevaron a los agentes a identificar en un mismo bloque distintos clanes familiares; por lo que una vez autorizado judicialmente, se llevó a cabo un importante operativo en el que participaron más de 80 agentes en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Fruto de este operativo se han realizado ocho entradas y registros, dando como resultado la detención de 12 personas, la incautación de más de 1.000 plantas de marihuana, hachís, tres armas de fuego con abundante munición, un arma simulada , varias armas blancas y más de 6.000 euros.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, siendo ocho de ellos ingresados en prisión por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.