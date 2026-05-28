Diputación de Sevilla rechaza pedir al Gobierno financiar al 50% la dependencia: "La credibilidad de la moción es nula"

Pleno ordinario celebrado ete jueves 28 de mayo en la Diputación. - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha rechazado este jueves, en sesión ordinaria, la moción del PP en la que pedía al Gobierno de España financiar en un 50% el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La propuesta solo ha contado con los votos a favor del grupo proponente y de Vox.

El PP ha remarcado que en la provincia de Sevilla, en 2026, el presupuesto del sistema asciende a 2.610 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía aporta el 70,5% frente al 29,5% del Gobierno de España. "Sin embargo, el País Vasco recibirá un 50% de financiación estatal, y por la puerta de atrás. Las competencias se ejecutan cuando hay dinero", ha asegurado la diputada Gloria Gillén.

Así ha respondido a la diputada de Con Andalucía María Josefa Izquierdo, que había remarcado que es la Junta quien tiene las competencias directas en esta materia y ha afeado al PP el "intento de trasladar toda la responsabilidad al Estado: no solo se trata de financiación sino de gestión política". La formación de izquierdas ha criticado la moción por "convertir un derecho social en un instrumento de confrontación política continua".

Por su parte, la diputada socialista Encarnación Fuentes ha asegurado que "mientras se pide más financiación, miles de familias aguardan una respuesta a sus problemas y Andalucía sigue encabezando las listas de espera en la dependencia". Además, ha recordado que cuando gobernaba Mariano Rajoy había infrafinanciación y también ha criticado la moción por su "oportunismo político" y tratar de confrontar con otros territorios.

En su turno de cierre, Guillén ha lamentado que no haya unanimidad acerca de esta solicitud plasmada por el Partido Popular en la moción. "Las personas que requieren esta atención no deberían depender, para recibir el servicio, de un código postal", ha concluido.

"Si dicen que les faltan 500 millones para la dependencia (en alusión directa al PP), ¿por qué no han cogido los 5.800 millones de euros que ofrecía el Gobierno --con el plan de financiación autonómico propuesto, "que sigue encima de la mesa"-- para gastarlos en sanidad, educación y dependencia; les sobraría 5.300 millones. De este modo, la credibilidad de la moción es nula", ha sentenciado el presidente de la Diputación, Javier Fernández.