El dispositivo especial de la Policía Nacional para la Semana Santa de Sevilla se salda con cuatro detenidos

Imágenes de la muestra de las fuerzas policiales de cara a la Semana Santa de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho balance este lunes del dispositivo especial de la Policía Nacional para la Semana Santa que se ha saldado con cuatro detenidos y 127 identificados.

En un audio remitido a los medios, Toscano ha destacado "la ausencia de incidentes de gravedad" durante la celebración y ha agradecido "el esfuerzo realizado" por las hermandades, el Consejo, la ciudadanía en general, los servicios públicos y de los 1.900 policías nacionales que han participado tanto en el diseño como en la ejecución de este dispositivo.

Durante la Semana Santa se han realizado casi 550 colaboraciones con otros organismos e entidades y 50 auxilios humanitarios. Además, se ha reintegrado a 10 personas que se habían perdido, bien con sus propios familiares o con sus personas responsables.

Toscano ha subrayado que estos datos "sirven de base" para el diseño del dispositivo de cara al próximo año. En paralelo, ha indicado que desde la Subdelegación "se continúan preparando los operativos para los siguientes eventos importantes que hay previstos tanto en la ciudad como en el conjunto de la provincia".