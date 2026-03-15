Dos detenidos en Sevilla por portar un kilo de hachís en bellotas de diez gramos en la barriada de El Cerezo

Bellotas de hachís incautadas por la Policía Local. - POLICÍA LOCAL

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido este domingo en la barriada de El Cerezo a dos hombres de 29 y 34 años por portar una bolsa con un kilogramo de hachís en bellotas de diez gramos.

Según ha informado el Cuerpo en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', ambos varones han sido detenidos durante el dispositivo preventivo desplegado por la Policía Local en la zona del Cerezo.

En este contexto, los agentes habían observado un vehículo que, ante la presencia policial, estaba realizando una "maniobra sospechosa". Tras esto, los agentes procedieron a darle el alto y localizaron oculto en su interior una bolsa con la droga incautada.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales para ser puestos a disposición judicial.