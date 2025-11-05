Detenidos por vender material robado en instalaciones del Infoca en un mercadillo de Sevilla

Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 5 noviembre 2025 10:51

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, uno vecino de Aznalcóllar y otro de Umbrete (Sevilla), por presuntamente robar maquinaria para trabajos forestales y telecomunicaciones de instalaciones del Infoca. Posteriormente, los objetos eran vendidos en un mercadillo de Sevilla. Se les imputa un delito de robo con fuerza y otro de receptación.

Según un comunicado del instituto armado, la denominada operación 'Alxaraf Umbra' se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de dos robos cometidos entre los años 2024 y 2025, en el que principalmente se sustrajo maquinaría para el desempeño de trabajos forestales y telecomunicaciones.

Fruto de las investigaciones se consiguió localizar un dispositivo, el cual se encontraba en manos de un radioaficionado, vecino de la localidad de Umbrete, procediendo a la detención del mismo por receptación. Varias informaciones en las diligencias practicadas, señalan como posible autor de los robos a un vecino de la localidad de Aznalcóllar, con familiares directos, trabajadores de Infoca.

A mediados del mes de septiembre, se tiene conocimiento de un nuevo robo con fuerza en las mismas instalaciones, de idénticas características, a los dos robos anteriores. En esta ocasión, agentes de este Equipo Roca se dirigieron al domicilio del autor y tras realizar diligencia de entrada y registro, localizaron los objetos sustraídos esa misma madrugada, haciendo entrega a personal de Infoca. Esta operación ha sido realizada por el Equipo Roca de la Compañía de Sanlúcar la Mayor.

