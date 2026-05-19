Dos vendedores de la ONCE reparten más de un millón de euros entre Sevilla y Los Palacios

La vendedora de La ONCE, Eduarda Tirado, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). - LA ONCE

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este lunes ha repartido más de un millón de euros en premios mayores entre Sevilla y Los Palacios y Villafranca, habiéndose repartido 700.000 euros en pleno centro de la capital y otros 350.000 euros en la Avenida de Utrera del municipio sevillano.

Según ha detallado La ONCE en una nota de prensa, el mayor premio ha sido vendido por Sergio Martín, que distribuyó veinte cupones premiados con 35.000 euros junto a la Catedral hispalense.

En contexto, Martín es vendedor de la ONCE desde hace seis años, cuando dejó su anterior trabajo como camarero. "Es un trabajo muy bonito, sobre todo la parte de repartir premios", ha afirmado el trabajador, que ha añadido que está seguro de que "está muy bien tocado, mis mejores clientes son los trabajadores que por la mañana hacen que el centro funcione.

Asimismo, los veinte cupones premiados que repartió "son una ayuda muy grande", pero ha asegurado que "el jueves cuando vuelva, al ver sus caras, voy a querer repartir más".

Por su parte, Eduarda Tirado ha vendido otros diez cupones premiados también con 35.000 euros cada uno en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, donde "distribuye suerte" desde 2014. La vendedora ha precisado que la gente que le compra es "gente buena".

En esa línea, ha bromeado con que sus clientes ya no podrán decir que "no toca nada", y ha reiterado que "es una alegría muy grande y compartirla con ellos es el premio para mí".