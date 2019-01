Equipos de Europa y África compiten en la sede de Loyola de Sevilla para garantizar el acceso universal a la energía

Publicado 22/01/2019 14:05:20 CET

Alrededor de 50 participantes --estudiantes y profesionales de la Ingeniería--, organizados en 17 equipos, procedentes de Alemania, Holanda, Francia, Escocia, Italia, España, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, Argelia, Burkina Faso y Senegal, están compitiendo durante este martes en el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola para convertirse en ganadores de la fase Europa-África del certamen Empower a Billion Lives.

Esta iniciativa, organizada por el Institute on Electrical and Electronics Engineering (IEEE), con la colaboración del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola (Loyola Tech), parte con el objetivo de evaluar propuestas innovadoras con el fin de encontrar soluciones accesibles para garantizar el acceso universal a la energía, problema que afecta al 13 por ciento de la población mundial.

Los proyectos Las propuestas presentadas --que fueron elegidas en una ronda previa en la que se presentaron alrededor de 400-- son muy diversas y proponen diferentes soluciones.

Por ejemplo, E-Faitou, consistente en vehículos móviles capaces de suministrar energía y servicios de refrigeración portátil en aquellas zonas donde las grandes compañías descartan la inversión en red eléctrica por la difícil recuperación de la inversión.

Por otro lado, proyectos como Eclipse buscan dar respuesta a algunas de las necesidades más básicas, con un sistema de cocina limpia que evite las intoxicaciones y enfermedades pulmonares muy frecuentes en países como Senegal o Etiopía derivadas de la inhalación de los contaminantes que se desprenden de la cocción en las estufas de leña primitivas, a la vez que proporciona una solución energética para personas sin conexión a la red eléctrica.

Asimismo, los otros proyectos presentados son 'Vitalite', de Senegal; Baobab+, de Francia; 'Team Model Village' y 'Darway Coast', de Nigeria; 'Smart Grids Lab', de Escocia; 'Candid Solar Systems', de Ghana; 'DC Opportunities R&D', de Holanda; 'Sigu1', de Costa de Marfil; 'Solaris Offgrid', de España; 'SolarWorx' y 'Hospital

Solar Project in Ghana', de Alemania; 'Jua Energy', de Argelia; 'Sahelia Solar' de Burkina Faso; y 'Comitato di Collegamento di Cattolici per una civilita dell amore', de Italia.

Para el director del Instituto de Ciencia y Tecnología de Loyola y miembro del jurado, Pedro Rodríguez, "una de las cuestiones más importantes que evaluamos es la posibilidad de aplicación real: que haya un proyecto ejecutable fuera de un laboratorio".

Así, destacan nuevas formas de gestión "desde el punto de vista técnico, pero también en cuanto a la originalidad de las formas de negocio, como la tecnología Pay as you go", especialmente instalada en regiones como Tanzania y que consiste en el pago segmentado y accesible por el acceso a la electricidad para poblaciones que sobreviven con un capital de apenas dos dólares al día.

JORNADA DEL 23 DE ENERO

Este miércoles, 23 de enero, Empower a Billion Lives continuará en el Museo del Carruaje con la celebración de diferentes paneles y workshops, entre los que destacan el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal; Antonio Soria, del JRC de la Comisión Europea, y el representante de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) en África, François P. Kabore SJ., así

como de expertos de ABB, Schneider Electric, Enel, el MIT, y Wellness Telecom Empower a Billion Lives será clausurado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a las 18,00 horas.