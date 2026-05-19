La escudería ARUS muestra el desarrollo de su proceso de diseño, fabricación e innovación en ADM Sevilla

Archivo - Monoplaza de Arus Andalucía Racing Team (Universidad de Sevilla). - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La escudería automovilística de la Universidad de Sevilla (US) ARUS Andalucía Racing Team, con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi), participa los días 20 y 21 de mayo en el evento ADM Sevilla, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el evento, que reúne anualmente a más de 330 empresas, conecta OEMs, contratistas principales, proveedores Tier 1 y Tier 2, fabricantes y empresas de servicios a través de un "potente" programa de reuniones B2B preagendadas, conferencias sectoriales y oportunidades de 'networking'.

Con el apoyo de Airbus y de los principales actores del ecosistema aeroespacial andaluz, el evento atrae a proveedores internacionales que buscan "nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones estratégicas", consolidándose como "uno de los encuentros de mayor referencia del sector aeroespacial en Andalucía". Durante ambos días, ARUS cuenta con un 'stand' en el que los asistentes y participantes podrán conocer de cerca el trabajo desarrollado por el equipo universitario dentro de la competición de Formula Student.

En concreto, el equipo expone durante esta cita diversas piezas fabricadas en materiales compuestos pertenecientes al paquete aerodinámico del ART-26D, el monoplaza con el que competirán durante este verano, con el objetivo de reflejar el proceso de diseño, fabricación e innovación tecnológica desarrollado por los estudiantes.

La US ha valorado la presencia de ARUS en ADM Sevilla como "una gran oportunidad" para acercar al entorno de la industria, el talento y la capacidad de los estudiantes de la US, así como para dar visibilidad al trabajo y desarrollo tecnológico que el equipo realiza en áreas como el diseño aerodinámico y la fabricación en materiales compuestos.

De este modo, han concretado que ARUS se consolida como uno de los proyectos universitarios de ingeniería "más destacados" de Andalucía, siendo el primer equipo español en desarrollar y mover rueda con un monoplaza a través de hidrógeno verde, mientras que a la vez combinan "formación, trabajo en equipo e innovación dentro de una de las competiciones más destacadas que reúne a universidades de todo el mundo".

En contexto, ARUS es el equipo de Formula Student de la US, formado por más de cien estudiantes de distintos grados o másteres que trabajan en el diseño, fabricación y validación de un monoplaza de competición. Además, es el primer equipo español y "pionero de España en el desarrollo de un vehículo propulsado por hidrógeno verde".

Según ha US, a lo largo de su trayectoria, ARUS ha consolidado varios hitos como ser el primer equipo andaluz con chasis monocasco y 'four wheel drive', así como la creación del primer coche autónomo en Andalucía. Además de la participación en competiciones de "alto nivel" por toda Europa y establecer colaboraciones con "empresas líderes en distintos sectores".