Especialistas de Vithas Sevilla dan las claves para identificar las principales infecciones ginecológicas

La especialista en Obstetricia y Ginecología de Vithas Sevilla, la doctora Ana Jiménez. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Insego de Obstetricia y Ginecología del Hospital Vithas Sevilla ha recopilado las principales causas y síntomas de infecciones vaginales, con el objetivo de reconocerlas y acudir a tiempo al especialista.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO), en España señala que el 75% de las mujeres experimentan un episodio de vulvovaginitis sintomática a lo largo de su vida y el 40-50% 1 , al menos, un segundo episodio.

En ese sentido, el estudio ha estado dirigido por la especialista en Obstetricia y Ginecología de Vithas Sevilla, la doctora Ana Jiménez, que ha destacado que "identificar la causa es fundamental para indicar el tratamiento más adecuado y prevenir recurrencias".

En este punto, la doctora ha incidido en que el principal componente de la microbiota vaginal natural son los lactobacilos y "cuando este equilibrio se rompe, otros gérmenes pueden crecer en exceso y causar infección". Entre las causas más frecuentes se encuentran los cambios hormonales (menstruación, embarazo o menopausia), el uso de antibióticos, el estrés o la bajada de defensas.

A estas causas se añade la higiene íntima inadecuada "tanto por defecto como exceso", pues el uso de duchas vaginales o productos sin control pueden producir un desajuste en la flora vaginal, según Jiménez, que añade que la falta de protección en las relaciones sexuales supone un riesgo, "ya que se puede modificar el pH vaginal o transmitir directamente alguna infección".

Según el estudio, estos factores influyen en el desarrollo las infecciones más comunes, como la vaginosis bacteriana, la candidiasis vaginal o la tricomoniasis, esta última una infección de transmisión sexual. Cada una de ellas presenta síntomas y tratamientos diferentes, por lo que "es importante un diagnóstico adecuado".

Para diferenciales con otras infecciones la especialista ha señalado que una forma es "atender al tipo de flujo", así mientras la vaginosis bacteriana presenta un flujo gris o blanquecino, "sin picor y con un olor que recuerda al pescado", la tricomoniasis destaca por un flujo "amarillo-verdoso, espumoso y de mal olor, que va acompañado de picor y molestias al orinar".

Por su parte, la candidiasis es una infección causada por un hongo, y sus síntomas se relacionan con un picor intenso, ardor o escozor al orinar y en las relaciones sexuales, flujo vaginal "blanco y espeso y el enrojecimiento e inflamación de la zona genital".

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO A TIEMPO

En el caso de presentar alguno de estos síntomas "lo más recomendable es acudir al especialista lo antes posible". También es importante consultar con el especialista "siempre que aparezcan síntomas, si las molestias se repiten con frecuencia o si el tratamiento previo no ha sido efectivo", ha defendido la doctora Jiménez.

Además, ha señalado recomendaciones básicas para evitar las infecciones como mantener una higiene íntima suave, "sin productos agresivos", evitar las duchas vaginales, el uso de ropa interior de algodón, utilizar preservativo en relaciones sexuales y realizar revisiones ginecológicas periódicas.

En los casos que así lo señale el especialista, "se considera recomendable" el uso de probióticos que contienen Lactobacilus tras un episodio de vulvovaginitis para "fortalecer la flora vaginal y prevenir futuras infecciones recurrentes", ha incidido la especialista.