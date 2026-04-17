El Estado destina más de 42 millones a los Programas de Empleo Agrario en Sevilla

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla acoge la Comisión Provincial de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha acogido la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, en la que se ha informado sobre la distribución de los fondos asignados a la provincia, que alcanzan un total de 42.687.036,08 euros, en el marco de la actuación estatal destinada a respaldar los territorios y municipios vinculados a la actividad agraria.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en una nota, en la reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, han participado representantes institucionales de la Diputación de Sevilla y de la administración autonómica, así como personal técnico y portavoces de organizaciones sindicales agrarias.

Asimismo, durante la sesión se ha analizado el reparto de fondos aprobado en la Comisión Regional para el ejercicio 2026, que mantiene los niveles de inversión del año anterior tanto a escala regional como provincial. Del total asignado, los municipios de la provincia recibirán 33.628.847,02 euros a través del Programa de Garantía de Rentas y 9.058.189,06 euros mediante el Programa de Generación de Empleo Estable.

De este modo, estos programas constituyen un instrumento de apoyo económico en municipios donde la actividad agraria representa un sector estratégico por su capacidad de generación de empleo y de fijación de población. Asimismo, contribuyen a la mejora de las infraestructuras públicas locales y al refuerzo de la empleabilidad de los trabajadores del régimen agrario.

No obstante, el objetivo de esta actuación es "consolidar el empleo agrario como un factor clave de cohesión social y dinamización económica en la provincia, promoviendo un modelo territorial que integra actividad agraria, innovación y sostenibilidad ambiental". Así, el programa facilita la ejecución de proyectos de interés social y general en municipios cuya economía y mercado laboral están estrechamente vinculados al sector agrario.

Estas actuaciones se desarrollan, en gran medida, durante los periodos de menor actividad en el campo, "favoreciendo la continuidad del empleo". Además, contempla intervenciones en conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como mejoras en infraestructuras urbanas y servicios municipales.

Igualmente, los Programas de Empleo Agrario se estructuran en dos subprogramas. El Programa de Garantía de Rentas prevé la asignación directa de fondos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), conforme a criterios relacionados con la demanda y oferta de empleo y la población de cada municipio.

Por su parte, el Programa de Generación de Empleo Estable está orientado a impulsar la inserción laboral en actividades emergentes del sector agrario, incluyendo actuaciones agroforestales, medioambientales y vinculadas a los recursos endógenos del territorio. La adjudicación de proyectos en este último caso se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, atendiendo a sus características específicas.