Evacuada una mujer en helicóptero al sufrir una "fuerte caída" de caballo durante el camino del Rocío en Sevilla

Paso de hermandades por el Vado del Quema camino a la Aldea almonteña. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y servicios sanitarios del 061 han auxiliado a una mujer de 50 años de edad que viajaba a caballo durante el paso de las hermandades del Rocío y que sufrió una "fuerte caída" del animal en pleno trayecto, lo que le impidió continuar la marcha.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, efectivos del Seprona acudieron al siniestro y los profesionales prestaron los primeros auxilios a la víctima, en coordinación con el personal sanitario del 061.

La mujer presentó diversos traumatismos y posibles fracturas, por lo que fue inmovilizada para evitar que la situación se agravase, esto con pronóstico moderado y a la espera de una exploración radiológica.

No obstante, ante la orografía del terreno, tuvo que ser activado el helicóptero sanitario del 061 para realizar la evacuación por vía aérea.

Según ha detallado la Guardia Civil, la operación concluyó con éxito tras el despegue de la aeronave y el posterior ingreso de la paciente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.