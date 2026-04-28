La exposición 'Pluriversal' del Cicus exhibe el patrimonio universitario de Granada y Sevilla

Foto de familia, con los rectores de US y UGR, tras la inauguración de la exposición 'Pluriversal', en el Cicus. - US

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) la exposición 'Pluriversal. Colecciones universitarias de Granada y Sevilla', una ambiciosa propuesta que podrá visitarse del 28 de abril al 17 de julio de 2026 y que reúne una amplia selección de piezas artísticas, científicas y documentales procedentes de ambas instituciones históricas andaluzas.

La muestra, que estuvo hasta enero expuesta en la Universidad de Granada, se presenta como una reflexión sobre el papel de la universidad en la conservación, interpretación y difusión del patrimonio cultural, integrando obras que abarcan desde el barroco hasta la contemporaneidad, junto a objetos científicos que evidencian la dimensión pedagógica del legado universitario, informa la US en una nota de prensa.

Entre las piezas expuestas destacan creaciones de artistas como Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa o Francisco Pacheco, junto a nombres contemporáneos como Luis Gordillo, Chema Cobo o Ángeles Agrela, configurando un recorrido plural que pone en relación distintas épocas, disciplinas y lenguajes.

El proyecto se articula en cinco secciones temáticas que abordan tanto la evolución del arte como el desarrollo del conocimiento científico, subrayando la diversidad de las colecciones universitarias y su capacidad para generar nuevas lecturas desde el presente.

Durante el acto inaugural, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha destacado el carácter estratégico de esta iniciativa, al tiempo que ha subrayado que "abrir el patrimonio universitario a la comunidad no es un gesto simbólico, sino una política estructural". En este sentido, ha defendido el papel de la universidad como "agente cultural activo", capaz de generar vínculos con la sociedad y de proyectar el conocimiento más allá del ámbito académico.

'UN ORGANISMO VIVO'

La rectora de la Hispalense ha insistido en la importancia de entender la cultura como "herramienta eficaz para superar barreras, tender puentes y establecer alianzas duraderas", especialmente en el contexto de colaboración con la Universidad de Granada.

Esta cooperación "trasciende lo institucional para convertirse en un diálogo entre tradiciones, sensibilidades y formas de entender el patrimonio", ha añadido al respecto. En palabras de Vargas, el patrimonio universitario debe concebirse como "un organismo vivo", en el que convergen investigación, docencia y transferencia cultural. Bajo esta perspectiva, mostrar las colecciones no implica únicamente exhibirlas, sino activarlas como fuente de conocimiento y reflexión crítica.

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha aludido al "compromiso de las dos universidades históricas, que lideran el sistema universitario público andaluz y que les une la responsabilidad en estos cinco siglos de educación superior de transforman las ciudades y de poner a su disposición aquello que ha ido atesorando".

Mercado ha manifestado que la mayor riqueza que tienen ambas universidades es la obligación de preservar e interpretar ese patrimonio y ponerlo al servicio de la ciudadanía y el estudiantado.

La exposición, que se ha instalado en la Sala EP1 del Cicus, podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 20 horas (viernes, hasta las 19,45 horas) adquiriendo una invitación gratuita en la web de 'entradium'.