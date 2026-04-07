Facua asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Social Energy. - FACUA SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha informado de la entrada en concurso voluntario de acreedores de Senerco Energy Services SL, empresa titular de la marca Social Energy dedicada a la venta de placas solares y a las instalaciones fotovoltaicas. Facua está asesorando a una decena de afectados que han adquirido bienes o productos a través de esta empresa o que han solicitado con ella subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas y desconocen el estado de tramitación de sus expedientes.

Según ha informado Facua Sevilla en una nota, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 31 de marzo la entrada en concurso voluntario de acreedores por parte de la empresa, por lo que los afectados disponen de 30 días hábiles --es decir, hasta el próximo 2 de mayo-- para dirigirse al administrador concursal y comunicar sus créditos.

En caso de que algún usuario haya financiado el bien o servicio, deberá contactar con la entidad financiera para informarle del cese de actividad de la mercantil y solicitar la paralización del cobro de los recibos. En la reclamación que se presente al administrador concursal hay que hacer una descripción pormenorizada de lo que ha sucedido y de lo que la persona afectada solicita o demanda (es decir, la anulación del contrato firmado por incumplimiento de este, así como la devolución del importe abonado o, en su caso, del importe de la parte del contrato que no hubiera sido satisfecha).

En este sentido, la asociación aconseja conservar toda la documentación recopilada en torno al contrato: folletos, publicidad, presupuestos confeccionados por la empresa, contratos, acreditación de los pagos efectuados, así como las facturas, en su caso.

AYUDAS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Los usuarios que hubiesen firmado una autorización para que Senerco Energy Services SL tramitara en su nombre las subvenciones convocadas por la Agencia Andaluza de la Energía para financiar parte de sus instalaciones tienen derecho a revocar dicha representación. Si los afectados desconocen o quieren conocer en qué estado de tramitación se encuentra su solicitud deberán solicitar información a la Agencia Andaluza de la Energía.

Para realizar la revocación de dicha representación es preciso disponer de certificado electrónico para llevar a cabo el seguimiento y/o justificación del expediente. Para cualquier duda o consulta sobre cómo actuar ante el cierre de Social Energy también pueden dirigirse a Facua para que su equipo jurídico estudie su caso y valore el inicio de actuaciones en defensa de sus derechos.

Por último, el administrador designado es el letrado Alberto Fraguas Gutiérrez y los afectados pueden ponerse en contacto mediante los números de teléfono 912516275 y 696307446, el correo electrónico e-mail admin@summaiuris.com o en el domicilio situado en Avenida República Argentina, 17, en Sevilla.