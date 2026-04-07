El FeMÁS de Sevilla cierra con un 16% más de espectadores y la vista puesta en 2027 como 'Año Beethoven'

El director del FeMÁS, Fahmi Alqhai, junto a la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura ha hecho balance del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÁS) 2026. La edición ha cerrado con 8.500 espectadores, un 90% de ocupación y 15 'sold out' de los 23 conciertos ofrecidos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este número supone un incremento de más de 1.400 espectadores con respecto al año pasado, es decir, un 16,6 por ciento más que en 2025. Asimismo, se ha alcanzado un total de 765 impactos en distintos medios de comunicación de televisión, radio, prensa y digitales, tanto generalistas como especializados.

Unas cifras que en términos económicos se traduce en una valoración económica de 5,76 millones de euros y en una audiencia media de 795 millones de espectadores, como revelan los datos de la empresa Onclusive.

En redes sociales ha destacado especialmente el crecimiento en Instagram, donde la comunidad del FeMÀS ha pasado de 1.950 a 2.913 seguidores en apenas dos meses, lo que supone un incremento cercano al 50% y la incorporación de casi un millar de nuevos seguidores.

Este crecimiento se ha visto acompañado por un notable alcance de los contenidos, con más de 478.000 visualizaciones y cerca de 87.000 cuentas alcanzadas en los últimos tres meses, la mayoría de ellas procedentes de nuevos públicos. Asimismo, la interacción con los contenidos ha sido especialmente significativa, superando las 10.000 interacciones, con más del 60% provenientes de usuarios no seguidores. Además, en total, se cuenta en estos momentos con una comunidad de 4.617 seguidores en redes sociales.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha asegurado que "tiene la sensación de haber celebrado la mejor edición del festival, en cuanto a la consolidación de la cita como un encuentro imprescindible para los amantes de la música antigua y para la ciudad de Sevilla".

"Esta edición se ha caracterizado por una extraordinaria programación, por una asistencia masiva a los conciertos programados y por haber acercado esta disciplina musical a los centros educativos con el único propósito de tener presente la creación de nuevos públicos", ha afirmado la delegada.

Por su parte, el director de la cita, Fahmi Alqhai, ha puesto en valor la "antelación con la que se ha puesto en marcha la venta de entradas y la difusión del festival" y "la confianza del público en la programación y el interés creciente de los sevillanos por estas propuestas".

La organización ha subrayado que el FeMÀS "ha ganado en proyección, en difusión y alcance mediático con respecto a la pasada edición" tanto a través de la campaña de Street Marketing, desarrollada este año en la Plaza del Salvador como parte de los actos de conmemoración de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, como en la creación de nuevos públicos a través de las actividades escolares y de las redes sociales que se han visto significativamente potenciadas.

2027:'AÑO BEETHOVEN'

Angie Moreno ha señalado que el Festival de Música Antigua de Sevilla afronta su XLIV convocatoria con el desafío de "ofrecer de nuevo a los espectadores un cartel único que llene la primavera sevillana de los ecos sonoros de los mejores compositores de la historia".

El FeMÀS celebrará su XLIV edición el próximo año desde el 26 de febrero al 21 de marzo, repitiendo como viene siendo tradición su clausura en el Teatro de la Maestranza el Domingo de Ramos y haciendo coincidir su inauguración con el puente de Andalucía.

"El festival, decano en nuestro país en su género y referente a nivel internacional volverá a invitar a los sevillanos y a visitantes a vivir una experiencia inigualable en la que confluye la música, el patrimonio, la historia, la cultura y la idiosincrasia de una ciudad como Sevilla, en plena efervescencia primaveral", ha destacado la delegada.

A falta de dar a conocer el cartel completo, que "se comunicará de nuevoantes de la Navidad con la intención de repetir el extraordinario impacto en la venta de entradas y en el posicionamiento internacional de la cita", el FeMÀS se sumará en 2027 al 'Año Beethoven' dedicando parte de sus conciertos y de sus actividades paralelas a conmemorar los 200 años del fallecimiento del compositor y músico alemán, Ludwig van Beethoven (16 de diciembre de 1770-26 de marzo de 1827).

El Festival de Música Antigua (FeMÀS) es un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y cuenta con la colaboración institucional del Centro Nacional de Difusión Musical, de la Diputación de Sevilla y del Teatro de la Maestranza.