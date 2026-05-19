La Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena (Sevilla) anuncia su traslado al Complejo Municipal Aljarafe Center

Instalaciones de la planta baja de la torre norte del Complejo Municipal Aljarafe Center que albergarán la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DE ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado que se trasladará la semana que viene al Complejo Municipal Aljarafe Center, donde ocupará parte de la planta baja y la planta 11 de la torre norte.

Tal y como ha emitido el Consistorio mairenero en una nota, el cambio responde a la "necesidad de mayor espacio ante las limitaciones de la casa consistorial", así como "al continuo crecimiento de población y al objetivo de ofrecer una atención a la ciudadanía más confortable".

En concreto, la cita presencial podrá seguir solicitándose a través de la página web municipal --'mairenadelaljarafe.es'--; el horario de atención al público será de 9,00 a 14,00 horas y los teléfonos, los habituales 955 768 707 y 955 768 708.

Entre los trámites presenciales más demandados que gestiona la GMU se encuentran los relacionados con licencias de obra y procedimientos de apertura, "fundamentales para el impulso de la actividad económica y la planificación ordenada del crecimiento urbano".

Además de la atención presencial, la Gerencia Municipal de Urbanismo dispone de sede electrónica propia --gmumairenadelaljarafe.sedelectronica.es-- a través de la cual se ofrecen más de 120 trámites, facilitando así "una gestión más ágil y accesible para la ciudadanía y el tejido empresarial".

Finalmente, la Administración local ha precisado que, en lo relacionado con dependencias municipales, el Consistorio permanecerá en el Casco Antiguo.