La Giralda de Sevilla se prepara para la inminente actuación en su remate renacentista

Cajón de obras a los pies de la Giralda, previo al inicio de la intervención prevista en el remate renacentista. - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esta semana ha comenzado la instalación del cajón de obras junto a la Giralda, que dará "inicio inminente" a la intervención en su remate renacentista, tal y como estaba previsto por el Cabildo Catedral, pues se había anunciado que esta fase se iniciaría tras la Semana Santa de este año.

Después de la ejecución de las anteriores --Cara Oeste (2017), Cara Sur (2018), Cara Este (2019), Cara Norte (2023) y Huecos y Balcones (2025)-- arranca ahora la sexta fase del proceso de restauración y consolidación del monumento, informan fuentes del órgano catedralicio.

El ámbito de actuación abarcará el interior del Cuerpo de Campanas y se extenderá a todo el remate renacentista hasta los pies del Giraldillo, que no forma parte de esta intervención, ya que actualmente se encuentra en fase de estudio técnico y científico por parte de un grupo de trabajo constituido por el Cabildo Catedral de Sevilla.

Las obras consistirán en labores de restauración y consolidación siguiendo los mismos criterios de intervención aplicados en fases anteriores. Asimismo, se actuará sobre las estructuras soporte de las campanas de golpeo, que presentan un "notable deterioro" debido al paso del tiempo.

Esta situación motivó incluso una intervención de emergencia en 2021 en la campana 'Santa María la Mayor', a la que se dotó de un sistema provisional de apeo que ahora será sustituido por una estructura permanente.

En total, seis campanas requieren intervención en sus sistemas de apoyo. Las nuevas estructuras incorporarán sistemas de amortiguación destinados a reducir el impacto de las vibraciones sobre el conjunto del Cuerpo de Campanas. Esta mejora responde a los estudios realizados mediante sensores y seguimientos técnicos coordinados por el arquitecto conservador de la Catedral, Miguel Ángel López López, que han avalado la conveniencia de esta solución.

La duración estimada de las obras es de 22 meses, aproximadamente. Debido a su ubicación, los andamios no interferirán en el normal desarrollo de la Semana Santa del próximo año ni tampoco se verá interrumpida la visita cultural al monumento.

No obstante, las intervenciones en el interior del Cuerpo de Campanas estarán condicionadas por la afluencia turística, por lo que los trabajos han sido planificados para compatibilizar ambas actividades con la menor afección posible.

El Cabildo Catedral de Sevilla ha renovado su confianza en el equipo técnico responsable de las intervenciones anteriores: el arquitecto Eduardo Martínez Moya, el arquitecto técnico Joaquín León Romero y la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam SA, que trabajan en la Giralda desde el año 2015.