Guillena (Sevilla) valora la autorización de Cultura para realizar trabajos de localización de fosas en el municipio

Archivo - Palas y un clavel rojo colocados de forma simbólica en el acto institucional del cierre de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) ha valorado de forma "muy positiva" la autorización concedida por la Consejería de Cultura y Deporte para realizar, tras la solicitud formulada por el Consistorio, trabajos de localización de fosas en su término municipal.

Así consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuya orden está fechada el 28 de abril de 2026, consultada por este medio, por la que se da el visto bueno a actuaciones específicas en materia de memoria democrática en varias localidades andaluzas.

La edil de Memoria Democrática, Natividad Fernández, se ha congratulado por la "rapidez" con la que ha salido la resolución. Se trata, ha remarcado, de un proyecto que ya tenía concedida una subvención; "de hecho, el contrato ya está adjudicado". En ese sentido, el arqueólogo responsable del mismo, "si bien tiene dos intervenciones en la provincia de Cádiz, es probable que pueda comenzar con nosotros en menos de un mes", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Las actuaciones se centrarían en dos puntos muy concretos: el cementerio, "en una zona próxima a una pared en la que hay impactos de de tiroteos, aunque no sabemos qué podemos encontrarnos ni cuántos", y en el 'Camino del Serrano', "donde llevaremos a cabo un segundo intento por localizar los restos de Antonio García López, el 'concejal Botella'".

En lo que al primero de los proyectos se refiere, denominado 'Tras las huellas del silencio: arqueología de la memoria en el cementerio de Guillena', el plazo de ejecución previsto es de dos meses, con una estimación de 50 víctimas de ejecución. Su promotor es el Consistorio y cuenta con la colaboración de la Asociación de la Memoria Histórica '19 mujeres' de Guillena. El presupuesto es de 15.000 euros (IVA incluido).

Para ello, se hará una prospección geofísica mediante georadar para localizar posibles alteraciones en el subsuelo "que fuera compatible con la existencia de fosas, con víctimas de la represión franquista" y, a tenor de los resultados de dicho estudio, "realizar sondeos arqueológicos con máquina retroexcavadora".

En caso de localización, se delimitaría en planta la fosa en la medida de lo posible y se comprobaría qué número de víctimas hay enterradas. Posteriormente, se llevaría a cabo una excavación parcial de los cuerpos de los represaliados.

'CAMINO DEL SERRANO'

En cuanto al segundo proyecto, en 2007, ya se efectuó un primer trabajo de búsqueda de fosa común impulsado por la asociación '19 mujeres de Guillena' en El Serrano tomando como base de información testimonios recogidos y se realizaron catas manuales en cinco sitios, con un resultado negativo en todas ellas.

"En estos momentos contamos con más testimonios e información aérea del terreno, por lo que estamos dispuestos a reanudar la búsqueda de esta fosa común. Lo más importante es que hemos encontrado una modificación morfológica importante del terreno a lo largo de estos 78 años que ocultaron la fosa común", tal como se destaca en el documento.

El actual camino que une El Ronquillo con Guillena fue construido en 1970 cuando se levantaban los embalses cercanos a El Serrano, como La Minilla. El conocido como 'Camino del Serrano' era una vía por la que transitaban muchas personas.

La Junta también ha autorizado al Ayuntamiento de Alcolea del Río la exhumación de fosas comunes en su municipio y la realización de trabajos de localización en la localidad cordobesa de Benamejí.