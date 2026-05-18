Hallan documentos de identidad del anciano presuntamente asesinado en Gerena (Sevilla) en 2022 de un golpe en la cabeza

Agente de la Guardia Civil en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hallado hace tan solo unos días documentos de identidad pertenecientes al anciano, de 81 años y vecino de la localidad de Gerena (Sevilla), que falleció tras ser encontrado por un paseante en el Arroyo de las Torres, entre Gerena y El Garrobo, con un golpe en la cabeza en marzo de 2022.

Según han precisado a Europa Press fuentes cercanas al caso, estos documentos han sido hallados por viandantes que se encontraban en la zona, aunque la cartera del varón no ha aparecido.

La documentación está siendo analizada y, por el momento, no se descartan nuevas líneas de investigación, aunque las referidas fuentes han restado relevancia al hallazgo, ya que el material podría haber quedado contaminado por las huellas de las personas que localizaron los documentos.

Según precisaba en el momento de los hechos el Instituto Armado, el hombre fue localizado con un golpe en la cabeza pero aún con vida. Se activó un amplio dispositivo desde el momento en el que las fuerzas de seguridad recibieron el aviso del particular alertando de la situación de la víctima. El lugar en el que fue hallado es una zona habitual de paseo de los vecinos de Gerena.