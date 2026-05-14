Un hombre herido en la colisión entre una moto y el tranvibús en la Avenida de las Ciencias de Sevilla

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SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en la mañana de este jueves, 14 de mayo, en una colisión entre una moto y el tranvibús que ha tenido lugar en la Avenida de las Ciencias de Sevilla.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 8,30 horas y testigos presenciales han confirmado la existencia de, al menos, un herido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop).