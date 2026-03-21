Inaugurada la muestra de Félix Vázquez en la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla

El artista Félix Vázquez, junto a una de sus muestras. - CAJA RURAL DE SUR

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Sevilla, de la Fundación Caja Rural del Sur, ha inaugurado la exposición 'Por casualidad: el azar como arquitecto invisible', del artista Félix Vázquez, una propuesta artística que "explora los patrones invisibles y las paradojas visuales presentes en ciudades de todo el mundo".

El acto inaugural ha contado con la presencia del pintor Chema Rodríguez, asesor artístico de la Fundación Caja Rural del Sur, quien ha presentado al autor de la muestra, que se podrá visitar en la sede Sevilla hasta el 17 de abril, informa la entidad en un comunicado.

En la colección que se presenta, Félix Vázquez plantea explorar el azar "como fuerza que ordena la urbe". La colección ha recorrido ciudades tan diversas como Santiago de Chile, Monterrey y Querétaro (México), Sidney (Australia), París, Nueva York, Vancouver (Canada) y ya en España, Jerez, "no para describirlas, sino para revelar los patrones invisibles que emergen cuando la mirada se entrega a lo imprevisto".

"Cada imagen funciona como un punto de fricción entre lo planificado y lo fortuito. En estos territorios, la simetría aparece sin haber sido buscada, las paradojas se manifiestan como gestos espontáneos y lo cotidiano se reconfigura en un lenguaje visual que desafía la linealidad del relato urbano superponiendo capas".

Esta exposición invita al espectador a "suspender la expectativa" y a habitar la imagen "como quien atraviesa un umbral". Cada fotografía es un acontecimiento: "un espacio donde lo inesperado adquiere forma y donde cualquier ciudad se convierte en un laboratorio de coincidencias significativas".

Félix Vázquez se define, ante todo, como un creador. "Su trabajo transita con naturalidad entre el documental, el videoarte, la fotografía y el sonido, disciplinas que utiliza para explorar nuevas formas de mirar y escuchar el flamenco y la danza contemporánea".