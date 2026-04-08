Investigadas tres personas por robo continuado de aires acondicionados y cableado de cobre en Carmona (Sevilla)

Intervención de Guardia Civil en una hacienda en Carmona (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

CARMONA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado e identificado a tres miembros de un grupo organizado como presuntos autores de la sustracción de doce equipos de aire acondicionado y más de cien kilos de cableado de cobre en una hacienda de Carmona (Sevilla).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la investigación de la Guardia Civil se inició a raíz de la denuncia interpuesta por los responsables de la hacienda. El denunciante ponía en conocimiento de la desaparición progresiva y sistemática de maquinaria de climatización y tuberías de cobre, hechos que estaban ocasionando un grave perjuicio económico y operativo a la actividad empresarial del recinto tras la sustracción de hasta 12 equipos de aire acondicionados y más de cien kilos de cableado de cobre.

El Equipo ROCA perteneciente a la Compañía de la Guardia Civil en Carmona, inició la investigación y, tras una primera inspección ocular en el lugar de los hechos, la fuerza actuante recabó indicios fundamentales que permitieron estrechar el cerco sobre los posibles responsables.

Las pesquisas determinaron que los autores utilizaban hasta dos vehículos distintos para sus desplazamientos, llegando incluso a emplear un turismo que no había sido debidamente transferido administrativamente para ocultar la titularidad real del mismo. El grupo aprovechaba los periodos de mayor actividad logística y el tránsito de proveedores durante los eventos para infiltrarse en las instalaciones sin levantar sospechas entre el personal empleado.

Paralelamente, se ha llevado a cabo una exhaustiva labor de inspección en diversos centros de gestión de residuos de Sevilla capital y su comarca. Estas gestiones permitieron localizar el punto de recepción donde el material sustraído había sido entregado tras un proceso previo de desguace, destinado a eliminar cualquier marca identificativa y facilitar su venta.

Como resultado de las indagaciones y tras el análisis de la trazabilidad del material en los citados centros, la investigación ha culminado con la identificación de tres personas, a las que se les relacionas como presuntos responsables de delitos de hurto continuado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, dándose por finalizada esta fase de la explotación policial en defensa del patrimonio y la seguridad en el entorno rural.