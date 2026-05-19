El investigador Alfredo Corell recibe el Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica 2025

El investigador Alfredo Corell Almuzara - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El investigador Alfredo Corell Almuzara, catedrático del Departamento de Bioquímica Médica y Biología Molecular e Inmunología de la US, ha sido reconocido con el Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica 2025, un galardón que pretende promover, fuera de los ámbitos estrictamente académicos e investigadores, la difusión del conocimiento científico y los resultados de la investigación realizada en la US.

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, en su fallo, el jurado justifica la concesión del premio a Corell "por su trayectoria en divulgación científica, por la proyección local y nacional de su labor, por su alcance e interés social".

Además, destaca sus diversas apariciones en los medios de comunicación "como altavoz de la ciencia" y "su implicación profesional y personal en el fomento de las vocaciones científicas entre todos los colectivos sociales".

El jurado también ha tenido en cuenta "la pluralidad de las áreas de conocimiento implicadas en el compromiso de la divulgación, que fortalece la imagen de la US frente a la sociedad". Asimismo, han subrayado la calidad de las iniciativas presentadas en esta convocatoria, que ha dificultado la decisión final.

Alfredo Corell lleva una década desarrollado labores de comunicación científica y divulgación desde las Universidades de Valladolid, Alicante y, actualmente, en la Universidad de Sevilla.

Según él mismo explica, la clave de su labor divulgadora es implicar en ella a sus estudiantes: "les hago partícipes de la salida a la sociedad de cuestiones tan básicas como la inmunología, las alergias, las vacunas o los trasplantes".

El Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica, dotado con 5000 euros, es una de las acciones previstas en el VII Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US.