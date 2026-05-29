Isabel Pantoja mantiene su concierto en Icónica Sevilla Fest junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga en lugar de Il Divo

Archivo - Imagen de archivo de Isabel Pantoja en el escenario durante su concierto en el Festival Starlite Christmas a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante Isabel Pantoja actuará el próximo 27 de junio en el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, tras el comunicado emitido por Il Divo sobre su no participación en el concierto.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, la tonadillera sevillana se mantiene dentro de la programación, a pesar de la retirada de Il Divo de la propuesta inicial, que había sido concebida como "un espectáculo único junto al conjunto lírico internacional".

De esta manera, Icónica ha asegurado que la noche "seguirá adelante" con un nuevo formato en el que Isabel Pantoja actuará finalmente acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga, manteniendo así el "carácter especial y exclusivo" de esta cita en la Plaza de España.

Desde la organización han lamentado las molestias que esta situación "ajena al festival" haya podido ocasionar y han añadido que aquellas personas que prefieran no asistir "podrán solicitar la devolución íntegra de sus entradas" a través del correo electrónico 'info@ayudaeventos.com'.