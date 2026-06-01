IU exige la revisión de los contratos "precarios" de los trabajadores de talleres socioculturales en Sevilla

Imagen del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez (c), en una reunión con trabajadores de los Talleres Socioculturales - IU SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha exigido al Consistorio una revisión de los contratos de los profesionales que atienden los talleres socioculturales de distrito, que según ha afeado, se encuentran en una situación "de máxima precariedad".

Según ha detallado IU en una nota de prensa, estos profesionales "están siendo sometidos a condiciones salariales por debajo de lo que marca el convenio de ocio educativo y animación sociocultural", además, de permanecer también "por debajo de la categoría profesional que les correspondería como expertos en talleres".

En este sentido, Sánchez ha explicado que el convenio del sector reconoce la figura de "experto en Talleres o tallerista", una categoría que "se ajusta mucho mejor" a las funciones reales que desempeñan estos profesionales dado que "diseñan contenidos, adaptan metodologías, atienden a perfiles muy diversos de usuarios, gestionan grupos, resuelven incidencias y garantizan la continuidad de actividades" en los distritos.

Además, el portavoz ha alertado sobre un posible "incumplimiento de los pliegos de condiciones técnicas" por parte de las empresas adjudicatarias de estos contratos, al "no garantizar" unas condiciones laborales "acordes con el servicio que se presta ni con la cualificación requerida". "Sanz no puede mirar hacia otro lado mientras las empresas adjudicatarias degradan las condiciones de quienes hacen posible los talleres", ha señalado el concejal.

Sánchez ha requerido al alcalde "una revisión inmediata" de la ejecución de los contratos actualmente en vigor y "una revisión profunda de los pliegos" de cara a la próxima licitación, en la que la formación demanda que los nuevos contratos incorporen cláusulas laborales claras, categorías profesionales ajustadas a las funciones reales, mecanismos de control efectivos, garantías de subrogación, materiales adecuados y una financiación suficiente para que el servicio "no vuelva a sostenerse sobre salarios bajos y sobreesfuerzo de las plantillas".

TALLERES ACTUALIZADOS

A las actividades tradicionales se suman necesidades relacionadas con el envejecimiento activo, la salud física y emocional, la alfabetización digital, idiomas, la convivencia intergeneracional, la cultura de proximidad y la creación de redes vecinales. "Los talleres socioculturales ya no son un complemento menor de los distritos; son una herramienta de cohesión social, de participación y de cuidado comunitario", ha defendido el portavoz.

En esta situación, IU ha afirmado que algunos talleristas "ponen medios materiales propios, recursos personales y tiempo no reconocido para que las actividades funcionen", situación que califican de "falta absoluta de compromiso con la participación ciudadana" por parte de la administración municipal.

Igualmente, el portavoz ha reclamado al alcalde de Sevilla que actúe "de forma inmediata" y revise el cumplimiento de los contratos, exija a las adjudicatarias el "respeto estricto del convenio" y prepare una nueva licitación "que ponga en el centro la calidad del servicio, la dignidad laboral y las necesidades reales de los distritos". "Si Sanz quiere presumir de ciudad, debe empezar por cuidar a quienes sostienen la vida cotidiana de los barrios", ha concluido Ismael Sánchez.