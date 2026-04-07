IU Sevilla califica de "chapuza" la paralización de la licitación de la externalización de la limpieza de los colegios

Archivo - El edil de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, en una reunión para abordar el anuncio del gobierno municipal de privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos. - IU SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado de "chapuza" por parte del Gobierno municipal la paralización de la licitación del contrato de limpieza de los colegios públicos de la ciudad.

"Es la confirmación de lo que veníamos denunciando desde el principio: el alcalde va con prisas, mal y sin rigor. Y cuando se gobierna así, lo que acaba saliendo no es gestión: es chapuza", ha afirmado Sánchez en una entrada en su blog.

El concejal ha valorado así la suspensión cautelar por parte del Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento tras la presentación de dos recursos de las patronales del sector.

"Estamos hablando de la salud, del bienestar y de la dignidad de miles de niños, de sus familias y de toda la comunidad educativa. Y también estamos hablando de las condiciones laborales de quienes sostendrían cada día ese servicio, que podría seguir prestándose perfectamente desde lo público", ha señalado.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno municipal "no ha revisado los pliegos" y "no ha blindado jurídicamente un contrato de esta importancia". "El alcalde ha querido correr tanto que ha terminado estampando el procedimiento contra la pared", ha reseñado.

El concejal ha señalado que la resolución "deja claro" que la suspensión cautelar "busca evitar perjuicios irreparables en la concurrencia y en la tutela efectiva del recurso". "Es decir, no estamos ante una mera incidencia administrativa, sino ante un procedimiento tan mal planteado que ha hecho saltar las alarmas antes incluso de su adjudicación", ha afirmado.

Ante esta situación, Sánchez ha asegurado que "tiene tendida la mano" para que dicha licitación "se pueda paralizar definitivamente y volver a la negociación para la gestión directa del servicio". "Nuestro grupo municipal aprobará con sus dos votos lo que haga falta para que esto pueda ser así", ha concluido.

EL PLAN "SIGUE ADELANTE"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que el plan 'Colegios Limpio' "sigue adelante con todas las garantías".

En un comunicado, Bueno ha explicado que se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada (SARA) en el que se han presentado dos recursos que "afectan a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas".

En este contexto, ha señalado que la paralización "entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura" y ha defendido que "lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia".

"El procedimiento se reanudará con normalidad una vez se resuelvan los recursos, en los términos que correspondan, porque este equipo de gobierno mantiene un firme compromiso con la seguridad jurídica y la correcta gestión", ha añadido.