Juan Luis Guerra actuará el 5 de julio dentro el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Archivo - El cantautor dominicano Juan Luis Guerra. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado la incorporación al cartel de su edición de este año del cantante Juan Luis Guerra. El dominicano se subirá al escenario de la Plaza de España el próximo 5 de julio.

Según ha destacado la organización en una nota, con una trayectoria que "trasciende generaciones y fronteras, el artista dominicano ha construido un legado único gracias a su capacidad para fusionar ritmos como el merengue, la bachata o el son con letras poéticas y una identidad sonora inconfundible".

El concierto en la Plaza de España ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos, en una propuesta que "combina excelencia musical, cercanía y una conexión directa con el público".

Canciones como 'Ojalá que llueva café', 'La bilirrubina' o 'Bachata rosa' forman parte de un repertorio que ha marcado a millones de personas en todo el mundo y que, en directo, adquiere una dimensión aún más vibrante.

El cantante se une a los conciertos de Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes, Tomasito y Cervatana (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte y Andres Campo (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).