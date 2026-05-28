Juez cita al líder del PP de Mairena del Aljarafe (Sevilla) para un procedimiento con jurado por malversación

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha citado el próximo 18 de junio al presidente del PP de Mairena del Aljarafe, Vicente Agenjo, para trasladarle una imputación formal por un delito de malversación, un paso previo a una vista oral con jurado popular.

Según la información, adelantada por ABC y confirmada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia a Europa Press, el juez ha dictado de esta forma una resolución por la que acuerda incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

Así, le ha citado el referido día a una comparecencia que prevé la Ley del Jurado. El líder popular estaría imputado por un delito de malversación continuada.