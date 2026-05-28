PP de Sevilla activa "mecanismos internos de verificación" tras ser citado su líder local en Mairena por malversación

Archivo - Una mujer camina hacia la Audiencia de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha asegurado este jueves, tras conocer que un juez ha citado el próximo 18 de junio al presidente del PP de Mairena del Aljarafe, Vicente Agenjo, para trasladarle una imputación formal por un delito de malversación, que ha activado "mecanismos internos de verificación" y, en su caso, se dará "traslado a los órganos de Derechos y Garantías competentes".

Fuentes populares han trasladado a Europa Press su "respeto absoluto" a la presunción inocencia del referido líder, que ha sido citado a una comparecencia que prevé la Ley del Jurado.

Así, han esgrimido que el grupo "actuará siempre con máxima exigencia ética, respeto a la Justicia y defensa de la imagen del Partido".

En contexto, el juez ha dictado de esta forma una resolución por la que acuerda incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. El líder popular estaría imputado por un delito de malversación continuada.