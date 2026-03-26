El jurado popular declara culpable al guardia civil por dar datos de coches a su excuñado a cambio de dinero en Sevilla

Sevilla.-Tribunales.-Guardia civil acusado de facilitar datos a su excuñado alega que son "públicos" y niega el delito - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular, tras su jornada de deliberación, ha considerado culpable al guardia civil acusado de "facilitar datos" relativos a distintos vehículos a su excuñado a cambio de retribución económica. En concreto, por ocho votos de nueve, ven probado que el agente, de nombre Juan Luis, habría "aceptado" esta retribución o dádiva. Así, por unanimidad, consideran que se sirvió de su condición de guardia civil para acceder a datos que constan en bases a los que los agentes "solo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, el jurado ve acreditado por ocho votos de nueve que el segundo encausado, Francisco Javier, "ofreció remuneración económica o dádiva" al guardia civil, con quien mantenía una relación de amistad desde hace varios años, para tener acceso a los detalles de tráfico de diferentes vehículos, que emplearía después en los "trabajos remunerados que llevaba a cabo para una agencia de investigación".

Ante estos hechos, el fiscal ha considerado a ambos autores de sendos delitos de cohecho, para los que ha solicitado la pena mínima comprendida en este sentido, tres años de prisión, para cada uno. Por su parte, para Jose Luis, a quien ha considerado culpable de un delito de revelación de secretos, ha solicitado un año de prisión.

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