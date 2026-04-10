Liberadas nueve víctimas de prostitución que vivian en dos casas prostíbulo en Tomares y Gelves (Sevilla)

Operación Azahara de la Policía Nacional contra dos casas prostíbulo en Tomares y Gelves. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha liberado, en el marco de la 'operación Azahara', a nueve víctimas de prostitución que "vivían esclavizadas" en dos casas prostíbulo en Gelves y Tomares (Sevilla).

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, los agentes han detenido a ocho personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada principalmente a la explotación sexual de mujeres.

La Policía ha señalado que la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación que estaban viviendo varias ciudadanas extranjeras en dos casas prostíbulo, ubicadas en las localidades sevillanas de Gelves y Tomares, donde residían y trabajaban.

Posteriormente, los agentes pudieron comprobar como las víctimas "estaban mantenidas en la esclavitud" a través de una combinación de fuerza, coacción e intimidación, encontrándose además sumergidas en una situación de vulnerabilidad y desesperación, de la que se aprovecharon los miembros de esta organización, al explotarlas sexualmente contra su voluntad.

En las casas prostíbulo las mujeres vivían obligadas a mantener relaciones sexuales las 24 horas de los siete días de la semana, bajo el control permanente de una madame, quien además se encargaba de toda la parte económica del negocio, y de cámaras de vigilancia, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas.

Tras las investigaciones, los agentes han realizado, de manera simultánea, dos entradas y registros en los principales inmuebles investigados, donde intervinieron dispositivos electrónicos, diversa documentación, potenciadores sexuales, droga y dinero en efectivo.

Fruto del operativo policial los agentes ha liberado a nueve víctimas y han detenido a ocho miembros de esta organización criminal, quienes han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, como presuntos responsables de delitos relativos a prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.