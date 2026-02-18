El Maestranza de Sevilla acoge un concierto de la London Symphony Orchestra bajo la batuta del maestro Gianandrea Noseda

Músicos de la London Symphony Orchestra, que bajo la batuta del maestro Noseda actuarán en el Maestranza el 21 de febrero. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se convertirá este sábado, 21 de febrero, en "epicentro" de la "gran música sinfónica" con la esperada actuación de la London Symphony Orchestra, una de las formaciones más prestigiosas e influyentes del panorama internacional.

Bajo la batuta del reconocido maestro Gianandrea Noseda y con la participación del aclamado pianista Seong-Jin Cho, el concierto propone un recorrido sonoro "de gran fuerza expresiva y refinamiento", con obras firmadas por tres compositores fundamentales de la historia de la música, destaca el Maestranza en una nota de prensa.

La velada se abrirá con el 'Divertimento de El beso del hada' de Ígor Stravinski, una partitura "llena de elegancia y color orquestal". A continuación, Seong-Jin Cho desplegará su "sensibilidad y virtuosismo" en el 'Concierto para piano número 2' de Frédéric Chopin, una de las obras "más líricas y queridas del repertorio romántico".

El concierto culminará con la "imponente" 'Sinfonía número 2' de Aleksandr Borodín, "una obra de gran potencia narrativa y riqueza melódica".

Fundada en 1904, la London Symphony Orchestra es sinónimo de excelencia artística y proyección internacional. Su intensa actividad concertística, discográfica y educativa la ha convertido en una auténtica embajadora cultural de la música clásica en todo el mundo.

Por su parte, Gianandrea Noseda está considerado uno de los directores más solicitados de la actualidad, con una trayectoria brillante tanto en el repertorio sinfónico como en el operístico. Junto a él, Seong-Jin Cho, ganador del Concurso Internacional Chopin, se ha consolidado como uno de los pianistas más destacados de su generación "gracias a una musicalidad profunda y una técnica impecable", concluye el comunicado.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web.