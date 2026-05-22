El Maestranza de Sevilla acogerá el 'Rigoletto' de Verdi y el estreno operístico 'Bodas de Sangre' en su nueva temporada

1089597.1.260.149.20260522143049 La consejera de Cultura en funciones, Patricia del Pozo, junto al director del Maestranza, Javier Menéndez, y el presidente de la Diputacion, Javier Fernández, en la foto de familia con ocasión de la presentación de la nueva temporada del teatro. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha presentado este viernes, 22 de mayo, la programación de su nueva temporada 2026/27, con propuestas de grandes títulos como 'Rigoletto', de Guiseppe Verdi, y 'La bohème', de Giacomo Puccini, y recitales de estrellas de la lírica como Ainhoa Arteta. Además, acogerá los tradicionales conciertos de Navidad y de Año Nuevo, por parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el espectáculo 'La Pasión según San Mateo', de Johann Sebastian Bach, y la obra de Anderesen 'El patito feo' destinada al público infantil.

El coliseo del Paseo Colón se suma, además, a la conmemoración del centenario de la Generación del 27 con el estreno de la ópera 'Bodas de Sangre', de Manuel Busto. El Maestranza también prevé actuaciones de artistas andaluces de la talla de Javier Perianes, Pablo Heras-Casado y Tomatito.

El acto de presentación oficial de la nueva temporada, que tiene como lema 'Amor en vivo', que ha tenido lugar en la Sala Manuel García del propio espacio escénico, ha estado presidido por la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, en calidad de presidenta del Consejo Rector, y ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Javier Fernández; la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu, y el director general del Teatro, Javier Menéndez, entre otros.

El Maestranza ofrecerá doce propuestas de "altísimo nivel" en esta nueva temporada, que se inaugura oficialmente el 2 de septiembre con una "espectacular" Gala Wagner a cargo de la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth. Esta modalidad destaca este año por recuperar títulos históricos y presentar proyectos largamente esperados.

Entre los grandes acontecimientos líricos sobresale el regreso de Roméo et Juliette (de Gounod), que vuelve a las tablas del Maestranza 20 años después, con funciones programadas para finales de octubre de 2026. Asimismo, la emotiva 'La bohème' regresa "por todo lo alto" tras una década de ausencia, con un despliegue de funciones en el mes de diciembre que incluirá un preestreno especial para menores de 30 años.

EL TALENTO DE LA TIERRA

El talento de la tierra "se reivindica con fuerza" a través de dos hitos contemporáneos: el estreno en Sevilla de 'La clausura del amor', de la compositora Reyes Oteo (26 y 27 de febrero de 2027), y el estreno de la nueva ópera 'Bodas de sangre' (6 y 8 de mayo de 2027), firmada por el compositor palaciego Manuel Busto. Esta última cita contará además con la voz de la soprano de Los Palacios Aurora Galán, y la participación de la Escolanía de esta localidad.

El broche de oro final a este bloque lo pondrá la inmortal ópera 'Rigoletto' de Verdi, cuyas funciones se extenderán desde finales de junio hasta su clausura definitiva el 3 de julio de 2027. La propuesta lírica se completará con citas de gran nivel como el XXII Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, la Gala Lírica con Anna Netrebko, la producción barroca 'L'Orfeo' de Monteverdi, una vibrante Gala de Zarzuela con Ainhoa Arteta y José Bros, la célebre obra Luisa Fernanda, y un recital lírico de Ermonela Jaho.

PROGRAMACIÓN DE DANZA

El Maestranza recibirá siete propuestas internacionales y nacionales de primer orden en un formato dinámico. La danza arrancará en noviembre de 2026 con el prestigioso Béjart Ballet Lausanne y su espectáculo 'De Béjart a Béjart', seguido en navidades por la original propuesta 'Duck Pond' de la compañía Circa.

El año 2027 se iniciará con la excelencia del Ballet Nacional de Ucrania interpretando 'La bayadère', para continuar con las producciones de Les Ballets Espagnols de La Argentina, el Malandain Ballet Biarritz con 'Las cuatro estaciones' en febrero, y el toque de humor de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo en abril. El ciclo se cerrará los días 21 y 22 de mayo de 2027 con la esperada producción 'Afanador' a cargo del Ballet Nacional de España.

Asimismo, el 'sinfonismo' y los grandes solistas internacionales se darán cita en doce propuestas imprescindibles repartidas a lo largo de la temporada. El público podrá disfrutar de citas como el 'Réquiem' de Mozart con la Camerata Salzburg a principios de noviembre de 2026, el piano del virtuoso Javier Perianes, o el tradicional 'El Mesías' de Händel con la Orquesta Barroca de Sevilla antes de Navidad.

Ya en 2027, el escenario vibrará con la Orchestra Filarmonica della Scala bajo la batuta de Riccardo Chailly el 20 de enero, el piano de la aclamada Yuja Wang el 5 de febrero, y la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra dirigida por Klaus Mäkelä el 13 de febrero.

CONCIERTOS Y JÓVENES AUDIENCIAS

En el apartado de músicas actuales, el artista sevillano Manuel Lombo brillará con luz propia el 20 de febrero de 2027 con su espectáculo Piano piano. Compartirá cartel de temporada con grandes referentes como María José Llergo, Kiki Morente & Lagartija Nick reviviendo el mítico Omega, el fado de Carminho, Salvador Sobral, la guitarra flamenca de Tomatito en abril, Ute Lemper y el pop histórico de Los Secretos en junio de 2027.

Por su parte, el compromiso formativo y familiar se consolida con más de catorce propuestas que incluyen los reconocidos ciclos de la Fundación Barenboim-Said y Juventudes Musicales, junto a espectáculos didácticos para colegios y familias como 'Soñando el carnaval de los animales' y 'Alicia en el país de las maravillas'.

Durante el encuentro, las autoridades han coincidido en señalar la relevancia de este espacio escénico de primer nivel como el "auténtico corazón cultural de Sevilla y de todo el sur de España". El director del Maestranza se ha mostrado convencido de que "la mejor forma de enamorar es la honestidad, jamás renunciar a la esencia y creer en nuestra grandísima capacidad de conquista".

En palabras de Del Pozo, bajo el reclamo de 'Amor vivo', el Maestranza vuelve a convocar para su nueva temporada a los mejores intérpretes, orquestas y compañías. "Más de 80 días de actuaciones, con fuerte acento y talento andaluz, en la que destaca la ópera de Manuel Busto sobre 'Bodas de Sangre'".

Por su parte, Javier Fernández ha ratificado "el firme compromiso de la Diputación con el sostenimiento y proyección del espacio, felicitando expresamente a todos los agentes implicados en el diseño de una programación excelente". "La institución que represento no solo participa como un propietario más de este edificio, sino que en su día tuvimos mucho que ver en la construcción y en la participación de lo que hoy significa el gran corazón cultural de la capital y la provincia".