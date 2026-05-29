Mairena (Sevilla) abre este lunes el nuevo Servicio de Atención a la Ciudadanía de Ciudad Expo

Imagen de la nueva oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) abrirá este próximo lunes, 1 de junio, el nuevo Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de Ciudad Expo, ubicado en la Plaza de las Naciones, y que ofrecerá citas presenciales a través de la web municipal.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con esta nueva oficina amplía a cuatro los puntos municipales de atención presencial, para responder al crecimiento de población del municipio y "acercar los trámites más habituales" a más vecinos y vecinas.

En esa línea, el alcalde, Antonio Conde, ha afirmado que pretenden ofrecer "cercanía y comodidad" a los vecinos del municipio, con este servicio que contará con atención e información municipal, oficina de asistencia en materia de registro, gestiones del padrón municipal, acreditación de identidad para el certificado digital, trámites de consumo y cementerio, así como cita para distintos servicios municipales.

Entre las gestiones más demandadas destacan las altas y cambios en el padrón, la expedición de certificados y volantes de empadronamiento y la asistencia en trámites administrativos, que también serán atendidos vía telefónica; así como del correo electrónico común 'sac@mairenadelaljarafe.org'.