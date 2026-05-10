Mantienen cierre preventivo de parques, cementerio e instalaciones al aire libre en Sevilla ante predicciones de Aemet

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene este domingo el cierre preventivo decretado este pasado sábado de parques públicos, cementerio, instalaciones deportivas al aire libre y zonas exteriores del Alcázar, ante las predicciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así lo ha comunicado Emergencias Sevilla a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, en la que han precisado que se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía.

Además, han apuntado que los recursos municipales están activados para intervenir en caso de necesidad y ha señalado que una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad.

Asimismo, han realizado varias recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento, como extremar las precauciones en tus desplazamientos, especialmente al "efecto pantalla" al conducir, prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas y recoger los toldos y retira objetos que puedan caer al vacío.