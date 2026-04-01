Un mes de la nueva norma de patinetes en Sevilla: valoración general "positiva" pero control "desigual" entre barrios

Usuarios de patinete eléctrico en Sevilla - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Algo más de un mes tras la entrada en vigor de la nueva normativa que regula en la ciudad de Sevilla el uso y circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), que afecta a los conocidos como patinetes eléctricos, en general, los usuarios reportan una valoración "positiva" de la misma, a pesar de los posibles "inconvenientes" que puedan generar la incorporación de estos cambios, como la obligación de obtener un seguro frente a incidencias o el uso de casco. Aún así, muchos aprecian un control policial "desigual" entre distritos, centrándose en los barrios del centro o Casco Antiguo y dejando "desatendidas" otras zonas de la ciudad.

Así lo contaba el vicepresidente de la Asociación para la movilidad personal ecológica de Sevilla (Ampes), Eduardo García, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha valorado que la nueva norma "beba" de la normativa nacional e incidía, precisamente, en esta "falta" de control en zonas exteriores.

"La valoración en general es positiva, porque lo que consigue esta nueva norma es adaptarse a la normativa nacional, añadiendo además medidas como la limitación edad o la obligatoriedad del uso del caso. Pero, no obstante, muchos usuarios reportan que el control policial es desigual, se localiza en el centro y obvia otras zonas de Sevilla. Necesitamos que este control sea general", ha añadido al respecto.

Para el usuario, reporta García, en el fondo esta nueva normativa es "una molestia", dado que tiene que adaptarse a nuevas medidas, lo que hace que muchos de ellos hayan renunciado su uso.

"Muchos nos lo han comentado, pero también se puede ver en las calles. Mientras la gente se adapta, prefiere no usar el vehículo, o directamente renuncian a él. Al final, el endurecimiento de una medida siempre repercute en el rechazo al uso del vehículo, pero eso no significa que no sea una medida positiva, lo es, claro", ha apostillado.

Preguntado por la intensidad en la difusión de estas nuevas medidas a la ciudadanía, García ha referido una comunicación "deficiente" por parte de las autoridades competentes. "Muchos de los usuarios se enteran, directamente, cuando un policía les sanciona. Creo que se podría haber hecho mejor. Hubiese estado bien haber llevado a cabo algún tipo de campaña antes de sancionar", ha lamentado. En general, Ampes valora esta normativa como "apropiada" y "positiva" para la convivencia entre usuarios y vehículos de movilidad personal.